23 Noviembre 2020 04:10:00

Despierten

La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN vino a confirmar lo que le adelantamos en el método de selección para los candidatos a alcaldes y diputados federales.



Y de paso despertó a los que soñaban y presumían con la designación directa de la cúpula albiazul.



En 17 municipios los miembros activos decidirán quiénes serán los candidatos y en el resto serán por dedazo.



Todavía el viernes daban por hecho que en Monclova el candidato a la alcaldía sería por designación y que era lo que convenía a unos cuantos.



Si no hay reelección, que cada vez se ve más lejana, los calefactos tendrían que medirse en una interna.



Martín Blackaller, Agustín Ramos y Mario Dávila entrarían a la contienda, pero al final sólo uno con posibilidades, el que tiene el manejo y control político.



El Secretario del Ayuntamiento tiene cercanía con la militancia apoyado por un grupo compacto de panistas que tienen influencia al interior del partido.



El director de Protección Civil es conocido entre los miembros activos pero es del mismo equipo y podrían hacer amarres.



Dávila va sólo con la bendición y entre los panistas, a los que ya empezó a llamar, sigue siendo un extraño.



NERVIOS



Alfredo Paredes debe estar nervioso. No hay señales de la segunda reelección y no se decide a la candidatura a diputado federal.



Si a los alcaldes no les dan la posibilidad de volver a postularse para el mismo cargo, tienen el tiempo encima.



Con el acuerdo de la Comisión Permanente los que aspiren a la candidatura a legislador tendrán que hacer precampaña y Paredes, si es que se anima, tendrá que pedir licencia apenas rinda su informe de gobierno.



El alcalde de Monclova tiene muchos fierros en la lumbre: Decidir si va por la diputación federal y además tendrá que definir quién se quedaría como interino.



MUJER, OTRA VEZ



Todo pinta para que en Monclova el PRI tenga que echar mano, otra vez, de una mujer para lanzarla como candidata a la alcaldía.



Sería la tercera vez consecutiva. Las anteriores, Guadalupe Oyervides y Lulú Kamar, perdieron, las dos ante Alfredo Paredes.



El bloque en el que está Monclova está compuesto por 7 municipios, los de mayor población en el Estado y en algunos ya estaría casi definido quiénes van.



En Saltillo, si no hay reelección anote a Jaime Bueno. Torreón iría con Carlos Román Cepeda.



Jorge Abdalá comentó hace unas semanas que pedirá licencia al Congreso del Estado y va por San Pedro.



Quedan solamente Monclova, Matamoros, Piedras Negras y Acuña.



Parece que de nada le sirvió a Pablo González su anticipada precampaña.



NO, GRACIAS



Y si tiene que ser mujer, los reflectores voltearon hacia Josefina Garza de Williamson.



En las últimas semanas la diputada local ha estado en el ánimo de los que mueven los hilos en el Revolucionario Institucional.



No nos consta, pero hasta donde se sabe, doña Josefina pondría punto final a su carrera política terminando la actual legislatura.



Después del 31 de diciembre, lo que sigue es su familia.



FIESTÓN



Marcelo Torres la tenía fácil para convertirse en el candidato del PAN en Torreón.



Pero la boda de su hijo el fin de semana le podría echar a perder sus planes políticos.



Aquello fue la fiesta del año en Torreón y el todavía diputado local se pasó por el arco del triunfo las medidas sanitarias por el Covid-19.



El municipio ha sido el más castigado por los contagios que no dan tregua.



Tan sólo ayer reportaron 78 nuevos casos y 12 fallecimientos.



Ojalá y la boda del hijo de Marcelo no quede en el recuerdo como un brote masivo de coronavirus.



NOMINADA



Buenos resultados le ha dado al Gobernador Miguel Riquelme la Web App “Haz Turismo en Coahuila”, misma que se se encuentra nominada como una de las mejores estrategias de turismo digital en Latinoamérica.



Este instrumento que coordina la Secretaria de Turismo, Azucena Ramos, promueve 260 productos, en los que se encuentran hoteles, restaurantes, agencias y servicios que integran la oferta turística de los siete pueblos mágicos y 13 municipios de la entidad.



La premiación será el viernes 27 de noviembre en Bogotá, vía streaming. Coahuila compite contra Chile, Argentina y Colombia.