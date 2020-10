17 Octubre 2020 03:10:00

Despilfarro

Buen día . Muchos partidos políticos, pero sin vacunas contra Influenza, un despilfarro de recursos, reciclaje de candidatos, algunos disfrazados con otras playeras de distinto color que las anteriores, pero los mismos rostros, los mismos depredadores del presupuesto público, todo esto con el acecho de los demonios sueltos del coronavirus.



Un concurso de angustia y miedo, pero el billete de 200 pesos es el cebo para atraer electores, además de la pesada artillería de mentiras en campaña; decepción, desilusión, desesperación, hay hartazgo en la población por el dispendio, derroche, las multimillonarias prerrogativas asignados a los pillos y pillas que son-dueños- de los partidos políticos que les permite lujoso tren de vida.



Con orden y disciplina es la única forma en que los comicios de mañana arrojen saldo blanco en riesgo de contagio, pero luego durante el resto del mes las estadísticas de infecciones no deben arrojar incremento, esto es responsabilidad de todos.



Caso Sección 288



Que todavía falta documentar fiscalmente datos del faltante en el caso de la Sección 288 del Sindicato Democrático porque la ley obliga a que la auditoría esté certificada y elaborada por un despacho auditor. Cronos se impone invencible, el tiempo transcurre velozmente y de pronto será mayo cuando habrá que reembolsar la Pro-huelga a los agremiados.



Hace casi tres meses, el 23 de julio, se llevó a cabo la asamblea en la Sección 288 donde se informó que el faltante del Fondo de Pro-huelga es en promedio de 3 mil 931 pesos y 32 centavos por cada uno de los 1889 trabajadores. Así que el faltante del Fondo de Pro-huelga 2020-2021 es de 7 millones 423 mil 282 pesos con 54 centavos.



Teksid, nuevo dueño



Hace 10 meses se anunció la venta de las plantas de Teksid Hierro de México diseminadas en Brasil, Polonia y Portugal por parte de los italianos de Fiat Chrysler a los brasileños de Grupo Tupy en una operación estimada de 230 millones de dólares global, ahora se sabe que los cariocas están ya empezando a tomar las riendas de la unidad de Ciudad Frontera.



A igual que en el caso de Altos Hornos de México en su proyecto de asociación con Lámina y Placa Comercial de Grupo Villacero, no se sabe qué plan de negocios en su maletín traerán los brasileños para Teksid Hierro de México, pero el que invierte lo hace para mejorar y hacer rentable el negocio, no para destruir.



De 1200 trabajadores que tenía Teksid Hierro de México hace un año, dicen fuentes que ya hay 700 en medio de un mercado muy inestable y volátil donde se mira muy borroso porque no hay garantías de un repunte que asegure la estabilidad al menos por una temporada, la industria automotriz está seriamente en crisis, es impredecible lo que pueda suceder.



En Saltillo un diputado de nombre Édgar Sánchez propuso incrementar la penalidad de 1 a 5 años de prisión a aquellos que a sabiendas de que tienen Covid-19 salen a la calle muy campantes, y para procesarlos para eso tendría que haber denuncia ante el Ministerio Público, pero en cambio nadie ha dispuesto multas o arrestos contra quienes no usan cubre boca y cada vez son más ese tipo de gente hasta que se les aparezca el diablo.



En las plazas de la Liga Mexicana del Pacífico se está permitiendo el ingreso de una limitada cantidad de público, pero muchos accesan sin cubre boca, gritan chiflan, arrojan sobras de cerveza a la gente, en realidad México no está preparado para congregarse en los estadios en medio de una pandemia de la magnitud que enfrenta el país.

Este sábado se llevará a cabo el sorteo de Morena en la CDMX para obtener la lista de 9 candidatos plurinominales a diputaciones locales, luego que la anterior fue disuelta por los propios directivos nacionales.



Hasta mañana