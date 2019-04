07 Abril 2019 04:10:00

Desplome de ventas en Eagle Pass

OJALá QUE AHORA QUE se resuelva el tema de los carboneros y los reclamos en el intento de que todas las licitaciones se queden en casa, es decir, entre los productores de la asociación o la Unión de Carboneros, no solo piensen en su beneficio personal como empresa, sino que esas derramas millonarias se reflejen en la calidad de vida de los trabajadores mineros…



LA REALIDAD ES LO que se ve en Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas y Progreso en donde la pobreza se refleja en las familias de los trabajadores…



LA BAJA QUE RECLAMAN los productores de carbón, a razón de 50 millones de pesos, no se refleja después de décadas en que si los obtuvieron o se refleja sólo en pocos productores, pero no en sus trabajadores…



ESPEREMOS QUE LA PRODEMI y las uniones de carboneros se reúnan con la CFE y entre los acuerdos se incluya también que esa derrama económica se refleje más en los trabajadores…



AHORA QUE LAS ACUSACIONES de coyotaje no es una novedad, pues sabemos que muchos de los productores castigan a quienes no tienen códigos o contratos y esos son quienes surten muchos de los que mágicamente sí tienen los documentos, pero a precios muy castigados y ya pueden luego vender a precios internacionales..



AHORA SE PRETENDE INVOLUCRAR en el resultado de esta licitación a diputados como Lenin Pérez Rivera por su cercanía con alguno de los ganadores, pero eso siempre ha ocurrido, que los políticos se meten a los negocios del carbón, del PRI, del PAN y de UDC…



III

A RAZóN DE LOS fenómenos naturales que han ocurrido en Piedras Negras y que han dejado más de medio centenar de personas sin vida, el alcalde Claudio Bres y su equipo de colaboradores están convencidos de la necesidad de reimpulsar el proyecto de la presa rompepicos…



ESTA PRESA LIMITARíA LOS efectos de las crecientes del río Escondido y daría seguridad a miles de familias que habitan en la zona sur de la ciudad en al menos seis colonias…



EL TEMA SERá AHORA mejor coordinado entre los gobiernos de los tres niveles, estatal, federal y municipal, además de que el diálogo será mejor con los propietarios de predios que son afectados por la construcción de la cortina y cuyos personajes están relacionados políticamente con la actual administración…



LA PRESA SE REQUIERE Y el alcalde está convencido de ello, así es que no dudamos que en los próximos meses el tema se convierta de nuevo en relevante y ahora sí la velocidad a la que se avance en su proyecto y en el diálogo con los dueños de los terrenos sería mucho más rápido…



III

QUIENES SUFREN MáS el tema de las largas filas en los puentes internacionales son sin duda los comerciantes de Eagle Pass, que han visto desplomadas sus ventas más del 50 por ciento, lo que ha hecho reaccionar a las autoridades como es el caso del alcalde Ramsey English Cantú, que quiere reactivar al comercio y apoyarlo o de plano el tema laboral se convertiría en crisis en la pequeña ciudad que depende en 80 por ciento de los compradores mexicanos y en especial los de Piedras Negras…



PERO NO SOLO ELLOS son los más afectados, sino también los negocios del giro médico de la zona centro que dependen del turismo médico de Estados Unidos y muchos de estos se desaniman a venir por las largas filas para retornar a sus lugares de origen…



DENTISTAS, MéDICOS, farmacias, nutriólogos y sobre todo los cirujanos estéticos son muy requeridos por clientes texanos o de otros estados de la unión americana y tras los anuncios de problemas en las fronteras con migrantes y las largas filas de hasta tres horas o más para retornar, prefieren no viajar a Piedras Negras…



ANTE ELLO SE NECESITA que Ramsey intervenga y dialogue con Paúl del Rincón para ver qué se puede hacer para que las filas no se demoren en exceso…



III

PREOCUPADOS ANDAN ALGUNOS LíDERES sindicales que por décadas se han encargado del destino de miles de trabajadores, esto ahora de cara a la reforma en materia laboral y más cuando un personaje como el senador Napoleón Gómez Urrutia ha retomado su fuerza no sólo en Coahuila con el sindicato minero…



POR ELLO ES QUE en algunas empresas existe preocupación por que el diálogo no se dé de la mejor manera entre sindicatos y trabajadores en el futuro y eso provoque que haya cambios en las estructuras y se elimine un factor importante para la inversión que es la estabilidad laboral…



PERO HAY QUE DECIRLO, no se trata sólo de que haya estabilidad laboral como en Ciudad Acuña, donde realmente las empresas se instalan por el bajísimo nivel salarial promedio que el sector maquillador oferta…



ANTE ESO, LO QUE sigue es que las regiones como Piedras Negras y Ciudad Acuña mantengan su atractivo por la mano de obra calificada y disponible, su buena infraestructura de vivienda y salud y también por la estabilidad laboral…



LA REFORMA LABORAL VENDRá en breve y los sindicatos deberán evolucionar y también la forma en que en las empresas tienen la vida sindical de sus trabajadores, sin que eso signifique inestabilidad o huelgas…