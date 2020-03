14 Marzo 2020 03:10:00

Desprotegidos frente al coronavirus…

No es por intrigar, pero no hay manera de sentirnos seguros frente a una pandemia como el coronavirus...



Porque no nadamás vemos a un Presidente de México complaciente con los extranjeros que vienen entrando al país...



También demasiado confiado frente a este padecimiento que ha cobrado miles de vidas en el mundo...



Vemos como nuestras instituciones de salud están rebasadas en Coahuila y en México...



En Monclova, el Hosppital Amparo Pape de Benavides no cuenta con médicos y medicamento suficientes para las consultas normales, se imaginan para una contingencia de ese tamaño, la verdad es que Dios nos agarre confesados...



En el Seguro Social la cosa anda en las mismas, la Sala de Urgencias de la Clínica 7 está llena, no cabe un paciente más todos los días, los médicos podrán ser buenos pero muchos son flojos y trabajan con semejante lentitud, que pueden pasar horas y la larga fila no avanza...



Y ahí sí, de medicamento ni hablamos porque ese siempre está escaso, lo mismo que los especialistas, tampoco hay mucho de dónde escoger...



En el DIF es donde hay poca gente, y pudiese ser una opción...



La Cruz Roja es otra alternativa pero el problema es que un solo médico se avienta las consultas y las atenciones en Urgencias, y eso provoca una lenta atención...



El ISSSTE ni se diga, ese está peor que todos los anteriores, ahí falta de todo...



Y bueno los particulares con precios por las nubes y esos se quedan en la última opción de los pacientes...



En esas condiciones, que no nos vengan a decir que estamos bien seguros contra el coronavirus porque de lengua me como un taco, dijera mi abuela...



Eso no es nuevo...



Y llega nueva administración a Ocampo y desempolvan el proyecto turístico en Boquillas del Carmen, dada la colindancia con el parque Big Ben, localizado en la franja fronteriza con Estados Unidos...



Este no es un tema nuevo, otros alcaldes lo han anunciado con bombos y platillos y nadamás no se ha concretado nada..



Ahora la alcaldesa Laura Mara Silva anuncia el mismo proyecto con puras cifras alegres diciendo que hasta 20 mil visitantes estadounidense podrían entrar por Boquillas del Carmen y dejar derrama económica en esa zona desértica del municipio de Ocampo...



A ciencia cierta no se sabe si los alcaldes se han gastado los recursos para ese proyecto o si le han restado importancia, el caso es que no hay avances destacados en ese tema...



Los banderazos...



Es una costumbre ya que las autoridades den el banderazo de arranque de obras que se llevan a cabo en las colonias, como mero protocolo para salir en una foto o para presumir que están trabajando...



Pero bueno con tal de que se gasten en algo bueno lo recursos, que den los banderazos que quieran...



Pero tampoco hay que ser exagerados, como allá en Castaños donde el director de Protección Civil Francisco Gonzalez, juntó a toda una comitiva paradar el banderazo para empezar a revisar las albercas que estén seguras, parece que no tiene nada qué hacer...