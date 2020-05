29 Mayo 2020 03:10:00

Desquites en AHMSA

Primero truena y cierra AHMSA, antes que la extradición a México de Alonso Ancira Elizondo libre bajo fianza en España, llegará a consolidarse un decisión cantada y encaminada desde el interior de la empresa.



La justicia española autorizó la extradición, la información circuló rápido ayer, surgieron análisis y conclusiones, Ancira apelará sentencia de extradición.



De dos cosas pueden estar seguros, Alonso no regresa a México hasta después del sexenio y en el trayecto devuelve lo mismo, odio, venganza.



En mayo pasado detuvieron al empresario en Palma de Mallorca, desde entonces la empresa ha ido a menos, hay crisis total.



El trabajador no usa su crédito Infonavit porque no ha pagado, quienes piden sus ahorros del Fondo van a la fila y sin fecha de pago, los gastos médicos mayores vencen el 31, no habrá renovación.



Al Presidente de la República no le importa la crisis de las familias, el desempleo en Coahuila, Andrés Manuel López hace pagar a Alonso Ancira sus corruptelas, no olvida que fue su obstáculo camino a la Presidencia.



Alonso Ancira, por su parte, quienes lo conocen saben es muy de reacción “pejiana”, quiere tronar la empresa, cerrar y que el desempleo se la cruz que cargue AMLO.



Uno es el pleito legal, otro el personal, odios, resentimientos y venganzas mutuas envuelven y debilitan al “Gigante de Acero”, los afectados son los trabajadores.



De los socios de la empresa nada se sabe, no aparecen… solo los Ancira.



SEMÁFORO PROPIO



Coahuila tiene sus propio semáforos, el del Gobierno Federal no aplica, cada Subcomité Regional decidirá cómo y cuándo entran en reactivación económica según el número de casos Covid-19.



Que retumbe en el sur, lo repitió el gobernador Miguel Ángel Solís, quien ayer estuvo de visita en Monclova entregando 11 patrullas de Vigilancia Covid-19 a los municipios de la Región Centro.



Para los que tienen dudas, los municipios acordaran normas y reglamentos que deben ser aprobadas por los Cabildo para adaptarse a la nueva normalidad.



ABRE XOCHIPILLI



Triste pero cierto, la nueva normalidad a causa del Covid-19 pone limitantes para disfrutar las instalaciones del Parque Xochipilli Uno que abre el próximo el lunes.



No ingresan personas con síntomas Covid-19, mujeres embarazadas, mayores de 60 años ni menores de 12, todos deben presentar identificación oficial.



En resumidas cuentas, un parque sólo para caminar, correr o trotar, usando cubrebocas, ni uso de juegos infantiles ni práctica de deportes, triste realidad.



Por la orillita, ahora que las márgenes del Río Monclova se remozaron, quedó chulísimo el lugar, las familias pasean y ni del virus se acuerdan.



DESMORONADO



En Torreón los blanquiazules trabajan para su proyecto personal, la unidad de equipo y respaldo al que pudiera hacerlos ganar y heredarles la sillas no se nota.



Al viejito que manda como Alcalde, se ofende con empresarios laguneros que le reclaman el aumento de contagiados Covid-19, si escuchara y consensara.



Quizaá por eso los diputados locales que deben ser aliados andan por su lado Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la bancada, y Gerardo Aguado recorren sectores dando apoyos por la pandemia.



Dirán que es la pandemia Covid-19 pero es notorio como el PAN no tiene dirigente que marque directriz, ni objetivo de partido, sólo proyectos personales como si jugaran a perder las elecciones para renovar el Congreso Local.