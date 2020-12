21 Diciembre 2020 03:10:00

Destape

El Segundo Informe de Resultados del senador de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, fue el marco idóneo para anunciar que hoy pide licencia para ser candidato a la Alcaldía de Saltillo.



Ajustados a las medidas preventiva que obliga la nueva normalidad, se reunió la clase política de Morena, senadores, diputados, dirigentes de cámaras empresariales y sobre todo aspirantes, casi candidatos, a las alcaldías.



Respaldado por el mismo líder del Senado, Ricardo Monreal, el dirigente nacional de Concamín, Francisco Cervantes, Abel Guerra de Nuevo León, Javier Guerrero, secretario del IMSS, entre otros.



A segundo término pasó el informe, al estilo del hombre del sombrero, repasó algunos temas del informe, chanceó y se destapó y señaló a otros, sus resultados resumidos en un video de dos minutos.



El que muy a su pesar tendrá que irse al Senado a cumplir con la suplencia, es el delegado Reyes Flores, que por cierto le hicieron protesta ayer.



Viejos tiempos



Diría que estaba emocionado por estar en Coahuila, que conocía todos sus municipios, donde tiene viejas amistades, entre ellos Javier Guerrero, políticos y líderes sociales.



Ricardo Monreal, el líder de la Cámara de Senadores, el invitado especial del informe de Armando Guadiana, hombre de la vieja escuela política, que integró a sus cuates al Gabinete y en diversas áreas, un prospecto a ser sucesor de AMLO.



Un discreta reagrupación de morenistas en torno a Ricardo Monrreal como el proyecto nacional, muchos de Coahuila.



Bretón independiente



Con la seriedad y compromiso que requiere ser presidente municipal de Monclova, el restaurantero Bretón Echeverría Vitali, solicitó su registro como aspirante a candidato independiente para contender por la Alcaldía.



Debió pensarlo varias veces, consultarlo con la almohada y tener noches de insomnio para decidirse, que si alguien conoce el quehacer público en colores e ideologías distintas y proyectos de candidaturas independientes, es él..



Se identificó con el PRI, fue director de Seguridad Pública, las últimas participaciones políticas fue con su amigo Javier Guerrero, en su candidatura independiente a la Gubernatura y regresó al PRI en la elección municipal.



Se le mencionó como posible candidato de Morena, bajo el apoyo de Guerrero, más con el desorden y canibalismo que traen, difícil lo aceptarán.



Bretón Echeverría, es el tipo de candidato con la seriedad, y compromiso ciudadano de candidato independiente, tuvo la experiencia con Javier Guerrero.



Quiero pensar que es en serio, porque la deducción simple es que las candidaturas independientes son para dividir el voto y favorecer a un partido o porque buscan la regiduría plurinominal, que no sería el caso de Bretón...



Ciudadanos y perfiles valiosos los hay en Monclova, Homero Olivares, un tipazo, empresario, sincero, honesto, noble, decisión de dos: candidato y electores.



Vacuna en veremos



Vayan ustedes a saber si sea cierto pero la vacuna anticovid Pfizer, prometida a Coahuila para aplicarse mañana martes parece que no llegará por detallitos, que no quieren hacer públicos.



Entre semana hubo simulacro de cómo la aplicarían, el sábado reportaron la llegada del primer paquete de material a usar, no las vacunas, y ayer circuló que la aplicación se pospone hasta nuevo aviso.



La Secretaría de la Defensa dice que no tiene bajo su control la llegada de biológicos, a ver qué dice hoy en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador o el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.



Eso sí, cuando llegue, no habrá favoritismo para nadie, hasta el alcalde Alfredo Paredes, dijo que si le ofrecen vacunarlo dirá que no, primero los médicos.