17 Enero 2020 04:10:00

Destapes

Dos panistas se abrieron de capa ante miembros activos en la junta semanal de información.



Primero fue el mismo presidente del Comité Municipal, Erick Ramos que abrió su corazón político para manifestar sus aspiraciones para contender para la candidatura a diputado local.



Y ya entrados en gastos, el líder panista invitó a otro militante a que hiciera lo propio.



Le soltaron el micrófono a Carlos “El Perro” Herrera que también destapó sus aspiraciones.



No quedó nada más en comentarles su aspiración, aprovechó la oportunidad para darles santo y seña de su currículum y los puestos que ha ocupado en el servicio público.



Al final del día la decisión será de Alfredo Paredes, pero lo pronto ya hay dos que levantaron la mano abiertamente.



QUE REGRESE…



Lo peor que le puede pasar a San Buenaventura es que los ciudadanos le den otra oportunidad a Óscar “La Pólvora” Flores Lugo.



El ex alcalde platica a propios y extraños que la gente le está pidiendo que regrese al escenario político, al menos es lo que entiende. Vaya usted a saber si le están pidiendo que regrese lo que se llevó.



Flores Lugo empezó a acercarse con la alcaldesa Gladys Ayala porque supuestamente será la candidata a diputada local del distrito que le corresponde.



Se supone que el ex edil aprovecharía la campaña para volver al ruedo.



ESTRESADOS



El nivel de estrés que traen en Altos Hornos de México debe estar al máximo nivel.



En la dirección de Comunicación Social de Francisco Orduña se dejaron llevar por una fake news que surgió en la redes sociales.



Según la publicación, AHMSA y Ternium habían llegado a un arreglo para la venta por 4 mil millones de dólares, 500 millones de verdes más de lo que se supone vale la empresa.



La publicación se viralizó y obligó a Orduña a desmentir la información.



PELIGRO



La Fiscalía General de la República pretende criminalizar la difamación y advierten que habrá penas más severas.



De aprobarse la propuesta Florencio Siller será de los más contentos con la medida.



Y es que el alcalde de Frontera amenazó hace algunos meses a todos aquellos que difamaran su administración.



En el supuesto de que se modifique el Código Penal Nacional estaría en riesgo la libertad de expresión.



Pero el tema iría también a favor del mismo presidente López Obrador para quitarse el peso de la prensa fifí.



AMENAZA AMLO



Bienvenido, dice Miguel Ángel Riquelme sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La gira está programada para el día 24 de este mes fecha para la que ya deberá estar aprobado por el Congreso del Estado el tema del Insabi.



Hasta ahora van 13 entidades las que ya le dieron el visto bueno.



Y Coahuila no quedará fuera, la próxima semana deberá quedar solucionado, a menos que se quiera enfrentar a las advertencias del presidente de enviar recursos adicionales si no le dan luz verde al Instituto.



DE REGRESO



Jorge Luis Morán volvió a escena.



El ex ecretario de Seguridad Pública estatal y alcalde interino de Torreón será el titular de la Unidad Local de Inteligencia Financiera.



El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que esta Unidad se encuentra en conformación actualmente, pero se buscará que en lo inmediato pueda entrar en funciones debido a las necesidades que se han presentado en la entidad derivadas de la presencia y enfrentamientos que la policía local ha tenido con el crimen organizado en los últimos meses.