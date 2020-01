24 Enero 2020 03:30:00

Desvíos, corrupción o buenas decisiones: UAdeC

Al igual que un hogar de un mexicano; la UAdeC es una casa, pero mucho más compleja por la gran cantidad de personal administrativo, docente y comunidad estudiantil que no es nada fácil poder administrar.A principio de este año 2020, ha sido señalado equivocadamente, o malas interpretaciones por algunos medios de comunicación como han sido falsos acosos y desvíos de recursos.En esta profesión del periodismo hay de todo y también existe enfoques equivocados sobre lo que se considera una noticia, es decir, se piensa equivocadamente que una información negativa, sensacionalista o amarillista, es lo que vende los periódicos o el medio de comunicación que lo divulgue. Un ejemplo sencillo es cuando el reportero de la fuente policiaca considera que no es noticia cuando se registra un saldo en blanco, es decir, cero accidentes. Cuando esa es realmente la noticia.Por falta de creatividad en buscar la noticia, en lugar de esperar a que llegue o bien falta de preparación profesional periodística han sido los factores que ha influido en señala equivocadamente a la UAdeC, y retomando el inicio de esta columna y para dejar muy claro a los coahuilenses sobre los supuestos “desvíos” de la Universidad Autónoma de Coahuila, son totalmente falsos, al igual los rumores o chismes de acoso laboral o estudiantil.La falsa acusación más grave que viene siendo el tema de los desvíos viene de unos señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en donde estas observaciones son de carácter procesos administrativos. Para ejemplificar más lo anterior se considera una observación por parte de la Auditoria Superior del Estado cuando un contrato de algún proveedor no cuenta con alguna firma ya sea por su representante legal u cualquiera que se requiera, también puede ser motivo de señalamiento si un prestador de servicio no justifica el comprobante de alguna factura o si esta misma está equivocado en su concepto, pero por ello no significa que exista una corrupción o bien desvío de recurso.Quienes han manejado esta información equivocada ni siquiera se han molestado en investigar cuáles son las observaciones que está haciendo la Auditoria Superior del Estado a la Universidad Autónoma de Coahuila, es decir, la información ahí está ya que este organismo estatal hace estas auditorias para transparentar a los coahuilenses el uso y destino que tienen los recursos.Todo se puede resumir de manera grotesca y por decirlo así para entenderlo más fácilmente, es que, a la Universidad Autónoma de Coahuila, tuvo que tomar ciertas medidas financieras para cumplir con gastos de carácter administrativo por la sencilla razón que el gobierno federal no cumplió con lo comprometido de enviar el dinero que le debe a al UAdeC en tiempo y forma. No haberlo hecho esto hubiera afectado enormemente a personal que labora en esta máxima casa de estudios, así como a muchos pensionados.Por lo tanto, la falta de compromiso del gobierno federal, más las decisiones tomadas por el Ejecutivo en donde no solo ha recortado presupuesto a las universidades públicas, así como el mantener el mismo presupuesto del año anterior son factores ajenos a la Universidad Autónoma de Coahuila y no solamente para nuestra entidad sino esto va para el resto de la escuelas y universidad públicas de México.Si existe un culpable solo basta con señalar el plan de austeridad planificado tanto por el gabinete de trabajo y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante decisiones impulsivas y populares está afectando a muchos mexicanos. Por lo pronto las universidades públicas de todo el país están teniendo problemas financieros por el incumplimiento de los procesos de recursos federales.Al igual que en un hogar de cualquier familia mexicana, en donde aquel o aquella que representa el ingreso fuerte de esa casa, le retuvieran el sueldo y aguinaldo; les preguntaría si fuese ese escenario: ¿qué haría usted? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org