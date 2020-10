10 Octubre 2020 03:10:00

Di con quién andas

Buen día .Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el conocido y viejo refrán, y es que ayer al mediodía el senador Armando Guadiana se echó un taco en Ciudad Acuña con el dos veces fallido candidato panista a gobernador Guillermo Anaya quien busca los reflectores porque en 2021 pretende llegar a alcalde de Torreón o diputado federal, ya ha ocupado esos cargos.



Guadiana no es miembro activo de Morena, llegó de simpatizante en 2018 como candidato externo a la guberrnatura, no está afiliado porque por conflictos internos está o estaba cerrada la afiliación, tampoco el panista Reyes Flores está en el padrón partidista son arribistas y oportunistas, muchos diputados y diputadas federales prianistas están en la misma situación.



En cambio, la gente de infantería, la militancia real de Morena, la que con pico y pala construyó la cimentación del partido desde aquella proclama cuando se deslindaron del PRD, esos están como en la película Los Olvidados de Luis Buñuel estrenada en 1950 y que retrata perfectamente la desigualdad, pero dicen otros es que esa reunión es normal, evento de civilidad.



Mientras la pandemia abre sus fauces para devorar vidas y devastar salud donde ningún sector de la sociedad ha resultado ileso, niños muriendo indefensos de cáncer, además de millones de personas a las cuales ya no les importa la pobreza, sino sobrevivir, y el país convertido en rastro por matazones del hampa, Lopitoz está muy nervioso y preocupado.



Envió de turista a Italia a su esposa Beatriz Gutiérrez para entregarle una carta al presidente Sergio Mattarella, donde le solicita ayuda para el préstamo de un par de códices que están allá a efecto de ser expuestos el próximo año en México por el Bicentenario de la Independencia y donde él personalmente se hace responsable de devolverlos con todas las garantías.



Una treintena de obreros de la Siderúrgica 1 de AHMSA le organizó ayer en el paraje denominado El Huizache un evento al candidato panista a diputado local entre ellos Carlos Garza Bernal quien forma parte del nuevo bloque- B- del Comité Ejecutivo Local, y lo hicieron como trabajadores a título personal no como sindicato.



Dicen que debido a que Industrias Ferroviarias Felán S.A. continúa sin responder al reclamo de 40 ex trabajadores para el pago de indemnizaciones ordenadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el abogado de los demandantes Cristian Ponce Ramírez aseguró que el lunes próximo habrá una manifestación en grande, o sea que van a llevar a cabo movilizaciones sociales de alto impacto, así lo afirman.



Calvario desde que empezó 2020 porque por obvias razones dejaron la fuente de empleo porque la empresa no les pagaba salarios, tampoco prestaciones de ley, entonces demandaron al dueño Alfonso Felán Solís ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que ordenó una serie de medidas no cumplidas, así que el lunes airadas protestas al parecer al lado de sus familias.



Magistrados federales tumbaron la orden de aprehensión que por lavado de dinero emitió un juez el 25 de mayo de 2019 contra Alonso Ancira Elizondo accionista mayoritario en Altos Hornos de México, ordenando al juzgador recomponer el proceso y analizar la posibilidad de que retorne al país sin extradición para enfrentar los cargos en audiencia inicial sin riesgo de su libertad.



El Juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza en aquella fecha ordenó la captura contra el líder de AHMSA por probables delitos derivados de la venta que hizo a Pemex en 2013 de Agro Nitrogenados, operación que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma fue fraudulenta por ser chatarra con quebranto al erario por 200 millones de dólares al ser vendida a sobreprecio.



Hasta mañana…