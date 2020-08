25 Agosto 2020 03:10:00

Días contados

Los errores son tan diversos, el reporte de trafique era un secreto a voces y las denuncias de varios ex candidatos en número fueron directas, pero no había pasado nada, el abandono de despensas, la causa de su remoción.



Los días de Marco Morales como delegado región Centro de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, dicen los cercanos, están contados, el acomodo perfecto, dicen, sería junto a su protector Álvaro Moreira.



Las revisiones y auditorías a su trabajo son reprobables, cientos de despensas que no llegaron a los más necesitados, se quedaron ahí abandonadas en un tiradero que resulta criminal frente a la crisis económica, peor aún la crisis del PRI.



En qué momento se perdió Morales de su deber, obligación y compromiso con el jefe político, dicen que desde que apostó que su protector Álvaro Moreira lo salvaría de todo y para ello le hacía costosos regalos.



El operador se volvió desconfiable para candidatos y un peligro en cada elección, así que aprovechando la pandemia, aplicarán la sana distancia, que le ayude a Alvarito Moreira, sirve que lo conoce bien como operador… financiero.



Sólo un independiente



Un solo candidato a diputado local Independiente participará en la jornada electoral de octubre y será por el distrito de Piedras Negras, Masías Menera Sierra cumplió con el respaldo ciudadano para registrarse esta semana.



De improcedentes resolvió el Consejo General del Instituto Electoral la documentación entregada por los aspirantes Christian Salvador Cháirez Bravo del distrito 9, Héctor Manuel Garza y David Huerta Montemayor, ambos del distrito 5.



Hubo un segundo aspirante del distrito 02 descartado, Luis Enrique Muñoz Villarreal que no alcanzó los requerimientos.



Promesa



Con eso de que Alonso Ancira Elizondo aún dueño de AHMSA está libre de culpas y planea retomar las riendas de su empresa, es que las promesas de pago a sus acreedores empezaron a darse como volantes, empezando con ex obreros.



Con mucho júbilo celebran los ex trabajadores de AHMSA 1 la promesa de Relaciones Laborales que se comprometió a liberar un pago por semana, y si son 35 los finiquitos pendientes.



En 9 meses quedarían liquidados esos 35, mayo del 2020, si es que cumplen puntualmente, por lo pronto los ex no deben seguir con sus plantones y bloqueos.



El grupo dice que el logro se hizo por las gestiones de la diputada Melba Farías.



Luto en el pan



Fue el alcalde de Monclova Alfredo Paredes quien a muy temprana hora, desde donde arrancaba una obra dio la noticia: el icono del panismo, el ex alcalde Carlos Alberto Páez Falcón había muerto a días de cumplir 92 años.



Se pidió a los presentes hacer un minuto de silencio, tras reconocer el legado que dejó en la vida política y urbana de la Capital del Acero.



Las redes sociales se inundaron de condolencias, fotos, remembranza de lo bueno que fue en vida, una despedida de sus restos en familia, descanse en paz.



Víctimas Covid



Los días de duelo parecen no terminar en la familia del alcalde Claudio Bres, iniciando agosto murió su padre víctima de Covid-19 y ayer su hermano Eduardo Rogelio, quien era atendido en un hospital de Houston, Texas.



Eduardo era el administrador de la estación de radio “La Rancherita”, un tiempo fue parte del servicio público.



Un virus que parece implacable, cuando más confiada está la gente aparece sin hacer distingo de nada.



El líder del Sindicato Democrático, Ismael Leija se reportó contagiado, aunque estable.