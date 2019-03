28 Marzo 2019 03:33:00

Diccionario AMLO-Español

Todos los días alguien me pregunta, ¿qué diablos quiso decir Andrés Manuel López Obrador? Para resolver esa duda, aquí tienes el primer diccionario AMLO-Español. ¡A estudiar!



GANSO.- Animal que no se cansa de decir gansadas, especialmente por las mañanas.



NEOLIBERALISMO.- Encarnación moderna del mismísimo demonio. Se dice que el neoliberalismo come niños en salsa verde, se roba las limosnas de la iglesia y se regocija cada vez que el Cruz Azul vuelve a decepcionar a sus seguidores.



HUACHICOL.- Robo de combustible que no es delito cuando lo comete el pueblo bueno y sabio, aunque se queme al hacerlo. Si el robo es cometido por funcionarios de Pemex, se le llama huachicol de cuello blanco, pero tampoco se castiga, nomás se le menciona alzando la voz.



ESPOSA.- Véase la definición de vicepresidenta.



REDES SOCIALES.- Son benditas siempre y cuando pertenezcan a la Red AMLOVE. Cuando se trata de críticas contra el nuevo Gobierno y sus políticas, a esas redes sociales se les llamará conservadoras, peñabots o “fifís”.



FIFÍ.- Dícese de todo aquel que no aplaude. Se aplica por igual a mujeres, hombres, instituciones, medios de comunicación, animales, cosas, flor o fruto, marcas de auto y lo que se ofrezca.



DEDITO.- Extremidad de la mano. Cuando se trata del dedito presidencial, se le llama “mi dedito” y su función es la de ignorar las preguntas incómodas, designar candidatos o, simplemente, sacarse un muy republicano moco.



LEGALIDAD.- Todo aquello que debe exigirse con firmeza a quienes no forman parte del Gobierno federal. Los colaboradores de la cuarta transformación están exentos de respetar las leyes ya que, obviamente, son buenos y honrados por obra y gracia del amado líder.



PRENSA LIBRE.- También se les llama “enemigos del cambio y del pueblo”. Los medios de comunicación, sin excepción alguna deben ser considerados traidores a la patria, excepto cuando hablen bien del Gobierno. Si la policía te descubre leyendo este periódico y riéndote, tú también deberías ir a la cárcel.



DIPLOMACIA.- ¿Qué diablos es eso?



REY.- Un hijo de la chingada que nos debe una disculpa por algo que no hizo y que pasó hace ya 500 años.



NUEVO AEROPUERTO.- Lugar imaginario que, según la leyenda, se construirá algún día en Santa Lucía. Se dice que para su construcción los dioses exigen como sacrificio tirar a la basura miles de millones de pesos, dejando a la mitad la construcción del otro aeropuerto que ya estaba en proceso. Los dioses, por cierto, no se comprometen a que el aeropuerto de Santa Lucía funcione ni resuelva el problema de saturación que padece el actual.



GAYS.- Gente de la que es mejor no hablar porque este Gobierno es evangélico y cree en divinidades, no en



derechos.



MARIGUANA.- Planta considerada sagrada por la senadora Jesusa Rodríguez, tan sagrada que cada mañana le prende incienso para platicar bien pacheca con Dios y luego irse a legislar.



BEISBOL.- Deporte nacional mexicano a partir del 1 de diciembre de 2018. El beisbol causa gozo, emoción y alegría, excepto cuando se abuchea desde las gradas.



SANTOS.- Todos aquellos integrantes del Gabinete. Se incluye también a la ministra Yasmín Esquivel y a su conflicto de interés conocido como José María Riobóo.



TRUMP.- Versión gringa de López Obrador. Tampoco sabe hablar inglés ni ponerse una corbata.



ECONOMÍA.- Ciencia oculta y/o charlatanería a la que sólo recurre gente ignorante como los analistas, las calificadores, los académicos y otros enemigos del régimen.



EL DIABLO.- Siniestro personaje que cada mañana le susurra al Presidente al oído: “Sal y di una pendejada”.