12 Septiembre 2020 04:10:00

Dictadura

La demanda de Alonso Ancira pintó como un dictador al señor presidente López Obrador.



En su papel de perseguido político, el todavía dueño de Altos Hornos de México acusa que es procesado sólo por las manifestaciones públicas del mandatario nacional.



En la demanda que formularon los abogados de Ancira, presentaron versiones estenográficas con las que pretenden comprobar que el señor presidente López Obrador somete a Ancira a linchamientos públicos.



Algo de razón deben tener los defensores del empresario, porque hasta donde se sabe no hay denuncia contra el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos por el caso de Agronitrogenados.



GOLPE DE ESTADO



De un plumazo tumbaron a Gerardo Bortoni de la presidencia de la Canacar.



El también presidente de la Unión de Organismos Empresariales se enteró del “golpe de estado” por medio de un boletín que emitió el presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Enrique Armando González.



Ninguno de los empresarios que lideran las cámaras en Monclova estaba enterado del caso.



La caída de Bortoni llega casi una semana después de la megaprotesta que organizaron contra Altos Hornos de México y un día después de que apareció con Armando Guadiana en una rueda de prensa.



En el gremio de los camioneros se dice que Gerardo estaba jugando con dos caras. De hecho dicen tener pruebas de que AHMSA no tiene ningún adeudo con el ahora ex presidente de la Canacar.



El lunes Bortoni dirá su verdad sobre el caso.



A PEDIR RECURSOS



Antonio Ballesteros estaba pensando seriamente en suspender por un día su campaña para ir a Saltillo.



Le urge entrevistarse con Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, porque no le han llegado recursos.



Pero Ballesteros no es el único que está haciendo proselitismo con las uñas.



Ninguno de los candidatos de Morena ha recibido con qué hacer frente a la campaña y coinciden con el ex panista: Así es difícil hacer campaña.



SIN APOYO



Hay cuando menos tres candidatas y candidatos que han pensado seriamente en tirar la toalla y apenas es la primera semana de campaña.



Olga Isela Amaya, de UDC, se la habían pintado todo color de rosa, que no iba a batallar con el apoyo de la dirigencia y hasta ahora no han visto claro.



Por el mismo rumbo están las candidatas del PT. Merced Hernández se fue a Saltillo porque le prometieron ayudarle.



El del PRD y el candidato payaso llevan su campaña a como Dios les da a entender.



EN SUSPENSO



Terminó la semana y en el IEC de Gabriela de León no resolvieron el tema de la segunda reelección de alcaldes.



Dicen que para la próxima semana debe quedar resuelto, antes del miércoles.



Los alcaldes que están al pendiente del caso, Cuauhtémoc Rodríguez, Julio Long, Alfredo Paredes y muchos más, saben que en la primera instancia no les concederán la razón.



Están conscientes que esto llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial.



Mientras que eso sucede, algunos están preparando un plan B, otros están confiados en que se verán de nuevo en la boleta.



NO PAGA SUS LUJOS



¿Quién será el candidato de Morena que debe 2 millones de pesos a la joyería Aiwa, de San Pedro Garza García?



Se dice que el hombre es un prominente empresario, con oficinas en la Sultana del Norte y no hace mucho compró varias joyas.



Al parecer es cliente de la exclusiva tienda que le dio crédito por los 2 millones de pesos.



El candidato de Morena no pagó y hasta cerró sus oficinas en Monterrey.



Los abogados de la joyería ya dieron con él, lo encontraron en Sabinas y le están reclamando el pago.