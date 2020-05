14 Mayo 2020 04:09:00

Diferente y poco a poco

Este lunes se dará un importante paso en la urgente reactivación económica.



Sabemos que Coahuila está listo para reiniciar actividades esenciales para el desarrollo estatal, como en la industria automotriz, minera y de la construcción, pero que el trabajo en fábricas está sujeto a la aprobación del Gobierno federal. Aún así, es inminente.



Sabemos también que la llamada “etapa 1” de la reactivación en la Región Sureste contempla la reapertura de restaurantes, eso sí, sólo al 50% de su capacidad y cumpliendo todas las medidas sanitarias; y del comercio organizado, pero limitado al 25% de su capacidad.



También, que reiniciarán operaciones los hoteles, evitando áreas comunes, y los clubes deportivos y recreativos privados, limitados al 25% de su capacidad.



En fin, este lunes se dará este importante paso para reactivar las actividades económico-productivas. Todo se dará poco a poco y bajo condiciones ciertamente diferentes, muy diferentes a las que teníamos hace un par de meses.



Pero el tema de fondo es que este paso se anuncia justo cuando la región entra en los hechos en la mentada fase tres de la pandemia.



Sí, empezaremos a reactivar la economía, cuando la tasa de contagios está creciendo.



No hay fórmulas mágicas y reiniciar actividades productivas es impostergable, pero también hay que tener en cuenta que este peligroso virus empieza a propagarse con mayor rapidez en la región.



No queda de otra más que extremar cuidados y un poco jugar a la ruleta rusa. Total se tendría que dar tarde o temprano, y la economía ya no aguanta como para apostar al “más tarde”.



Ni hablar, esto forma parte de la “nueva normalidad” y hay que aprender a sobrevivir en ella. No hay de otra.