11 Noviembre 2020 04:10:00

Difícil que abran cruces internacionales

De nueva cuenta surgió ayer la esperanza, como ocurre cada que llega la fecha del día 20 de cada mes desde hace ocho meses, de que los cruces internacionales sean reabiertos para el turismo comercial de México hacia Estados Unidos..



Ayer lo manifestó el alcalde Luis Sifuentes, quien dijo que congresistas y representantes han trabajado en la capital del país para que se gestione la reapertura de los puentes internacionales para que se reactive el comercio…



Total, para el alcalde de Eagle Pass el razonamiento es sencillo: Con o sin turistas hay mucho Covid en Eagle Pass y no se ha frenado la pandemia, pero sí una gran enfermedad económica ha matado a cientos de negocios…



En Eagle Pass el Covid sigue su marcha, apenas esta semana se alcanzaron los 4 mil 500 contagios por la pandemia, cifra por debajo de la de Piedras Negras, pero con una cuarta parte de la población…



Precisamente en esta semana que inicia, la segunda de noviembre, ya van 93 contagios o casos positivos de coronavirus en Eagle Pass y no se ve para cuándo frenen los nuevos casos, porque incluso en el hospital del condado, el centro de operaciones de emergencias ha señalado que el número de pacientes aumenta en el nosocomio…



Es bueno el deseo del alcalde, pero hasta ahora eso es, sólo deseo de que los puentes se reabran y la orden venga de Washington…





Diputado de morena muy activo



El que anda más que activo preparando el terreno político, pero no para cuando sea diputado local, sino para la elección del 2021 en donde se renovarán alcaldías, es Francisco Javier Cortes Gómez…



Y es que dicen los “morenos” que el diputado pluri ya se reúne con personajes de Piedras Negras para ver y analizar perfiles de quienes podrían ser candidatos a la alcaldía por ese partido…



Veremos pues por dónde viene el asunto porque más parece que lo que buscaría Cortés Gómez son “morenos” que integren la planilla en donde van a ir seguramente en coalición, pero habrá que darle tiempo al tiempo…



Otros dicen que Cortés Gómez no anda de grillo, sino más bien tratando de convertir y aprovechar su diputación para crear un liderazgo que ha faltado hacia el interior del partido y que por eso les ha reflejado en procesos electorales con resultados adversos…



Y es que resulta que ahora que recibió su constancia de diputado, Cortés Gómez ha generado envidias, por aquello de que otros corretean la liebre política y uno muy distinto la captura, esto en referencia a que la doctora Marisol Guajardo quemó suela en la campaña, arriesgando la salud por la pandemia, al ser candidata a la diputación y al final el que salió ganador fue el administrador del ISSSTE local…





Se reincorpora a su cargo tras candidatura



La que se reincorporó a su cargo en Programas Sociales fue la doctora Marisol Guajardo y que desde ya está trabajando con la entrega de beneficios de los distintos apoyos que en esa oficina se manejan…



Ojalá que la fiel trabajadora de la Cuarta Transformación retome sus responsabilidades porque en esta pandemia es cuando más se necesitan de los apoyos y de que éstos lleguen en tiempo y a la población que requiere para subsistir…



La doctora Guajardo contendió por la diputación local y una vez concluido el proceso, ha solicitado reintegrarse y habrá que ver cómo es que está de regreso en esa tarea…





Fiscal se reúne con empresarios y Alcalde



El que estuvo de visita en la zona fronteriza de Coahuila fue el fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien acudió para una reunión con integrantes de la Canaco, además de dar el banderazo para el operativo de seguridad por el Buen Fin…



El fiscal platicó un buen rato con el alcalde Claudio Bres, así como con el presidente de la Canaco, el abogado Carlos González y por la noche también platicó con algunos de los más importantes empresarios de Piedras Negras, con quienes intercambió opiniones sorbe temas de interés para la región y el estado…



La comunicación es importante para conocer de viva voz lo que sucede y cómo es que se ve desde el sector productivo el desempeño de las distintas corporaciones y de los resultados en materia de procuración de justicia y prevención del delito…



El Buen Fin será un termómetro de la situación económica de las familias en estos ocho meses de pandemia, también de cómo el sector se adecuó a las nuevas condiciones del comercio y el consumo de la población ante las restricciones de salud…