27 Abril 2019 04:10:00

‘Dime si te vas a ir, Tereso’

Carlos Aceves del Olmo demostró que no se anda por las ramas y este viernes de botepronto soltó a Tereso Medina Ramírez la pregunta que muchos esperaban: “Dime si te vas a ir, de una vez”, le dijo. La respuesta vino de inmediato, implícita en otro comentario del dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México: “No se va Tereso ni se va nadie de la CTM”.

Y así fue como el dirigente nacional, quien por cierto llegó en silla de ruedas, así como el secretario general cetemista en Coahuila, mataron, según ellos de una vez por todas, las versiones sobre el eventual deslinde del originario de San Pedro, de la CTM y su intención de crear una nueva central obrera.



Mucho apapacho



El recibimiento de los cetemistas locales a su dirigente nacional fue al más viejo y cada vez más cuestionado estilo priista. Tanto en el aeropuerto como en el salón en donde fue el encuentro hubo batucada y duelo de porras entre las distintas federaciones del organismo.

Tereso Medina, nos aseguran, quiso mandar el mensaje de que al interior de la CTM todo es miel sobre hojuelas, luego de que no hace mucho su dirigente nacional amagó con expulsarlo al votar en el Senado una reforma sin

consultarlo.





El grito “Carlos, amigo, Tereso está contigo”, seguramente lo escuchó el hombre de la silla de ruedas, pues en su mensaje habló maravillas de su relación con el dirigente estatal.

Le dijo Aceves del Olmo a Tereso: “Veo que trae la camisa, y en la camisa trae el logo de la CTM bien puesto; no le veo ningún otro logotipo”. La escena, nos aseguran, estaba propicia para que se fundieran en un abrazo.



No se queda atrás



Y si Napoleón Gómez Urrutia viajó a la Región Carbonífera en vuelo privado, para encabezar la ceremonia por los 13 años de la tragedia en la carbonera Pasta de Conchos, Carlos Aceves del Olmo no se quiso quedar atrás y en medio de la más pura parafernalia cetemista llegó al aeropuerto Plan de Guadalupe, de Ramos Arizpe, en jet privado con matrícula N305AG, con la cobertura en todo momento de su equipo de guardaespaldas y, por supuesto, la porra que Tereso Medina le organizó.

Aceves del Olmo y Tereso también fueron acompañados por Fernando Salgado, secretario de Acción Política del comité central de la CTM, y Hugo Díaz, dirigente nacional del Sindicato de Chrysler.



Son rumores,

son rumores…





Reyes Flores Hurtado puso pausa a la entrega de becas en Torreón para asegurar que ni Javier Guerrero García deja la Dirección de la Unidad de Gobierno en la Segob para venir a Coahuila como superdelegado ni él se va del cargo. El expanista apuesta doble a sencillo a que se mantendrá como representante de la Cuarta Transformación en el estado y que sigue en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no por nada lo convoca con frecuencia a reuniones del Gabinete Ampliado, en Palacio Nacional.

Aun cuando su mala relación con Guerrero García es secreto a voces, Flores aseguró que la llevan bien y e incluso seguido hablan y mensajean, de ahí que no cree que las versiones sobre su salida de la superdelegación vengan precisamente del originario de San Pedro.



¿Por fin?



Como niño con juguete vieron a Rubén Humberto Moreira Guerrero, “Humbertito” para sus fans, en el edificio del Instituto Electoral de Coahuila, luego de que como cuchillo en mantequilla pasó el dictamen, previamente aprobado en comisiones, para darle vida al partido estatal Unidos, para más de uno, secuela del desaparecido Partido Joven.

Pero todavía no salía del edificio del IEC cuando cayó en contradicciones, pues primero dijo que su padre, el exgobernador, no tendrá injerencia en las decisiones del partido, y después admitió que le seguirá pidiendo coaching… el caso es que Moreira ya tiene partido y, como le anticipamos en la edición de este viernes, hasta prerrogativas alcanzó.



Le cobraron



Y como lo pudo leer también con oportunidad en esta columna, Abundio Ramírez Vázquez fue otro que alcanzó partido político y financiamiento público. Impulsó la asociación civil Coahuila Incluyente, pero a la hora de la hora cambió el nombre y se decidió por Partido de la Revolución Coahuilense y, como es el mismo del organismo que antes dirigió y perdió el registro, los representantes de otros partidos aprovecharon para pedirle al Instituto Electoral que le cobre las prerrogativas que no reportó.

El asunto no pasó de ahí y, al menos por ahora, si algo hay sobre la mesa del Consejo General del IEC es armonía.



Quitarles cargas



El gobernador Miguel Riquelme envió al Palacio de Coss la iniciativa para crear la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, que busca quitarle pendientes económicos a las familias de personas

desaparecidas, específicamente cuando la víctima estaba a cargo de la manutención.

Nos anticipan que con la legislación quedarían en pausa, por ejemplo, los créditos y cualquier compromiso fiscal y económico del desaparecido, desde el momento en que se denuncie su desaparición. Actualmente dichas cargas las deben enfrentar los familiares de las víctimas.