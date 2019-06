29 Junio 2019 04:10:00

Dinero e inseguridad por fenómeno migrante en PN

DONDE HA FUNCIONADO MUY bien en este período de prueba el Acubus es en Acuña que es gobernada pro el alcalde Roberto de los Santos…



LUEGO DE QUE LOS acuñenses reclamaban que no solo les cobraran tarifas de primera sino que también el bus para ir al trabajo y a la escuela fuese de primer nivel, ahora el alcalde con un gran apoyo de empresarios del ramo originarios de Piedras Negras y la región centro, ha demostrado que con voluntad y con planeación todo es posible.



ESTE NúMERO DE CAMIONES que se han destinado en estas rutas de prueba han dado excelentes resultados y la población se encuentra muy contenta con ello, incluso no duden que antes de que concluya el plazo podría haber novedades sobre este servicio que ha mejorado y mucho en Acuña.



YA LA GENTE SE DESACOSTUMBRA de los autobuses de la época de Pedro infante allá por los 50´s y 60´s de películas de la época de oro del cine mexicano que circulaban por Acuña y que ahora ya cambian poco a poco con esta imagen que reflejan los camiones nuevos y de excelente comodidad para los usuarios.



III

QUIEN ANDA QUE NO lo calienta ni el sol es el subdelegado del IMSS en Piedras Negras, Enrique Garza González, pues luego de que a partir de la próxima semana se va el patólogo Roberto L. Reyes Benavides de la dirección del IMSS en el Hospital de Zona 11, comenzará para este nosocomio toda una serie de cambios de estilo que no se ve vayan a funcionar de buenas a primeras.



SI BIEN EL DOCTOR Roberto L. Reyes era estricto, en su manejo del hospital tenía una muy buena colaboración con su subdirector, mismo que también ya está en su proceso de jubilación.



LA LLEGADA DEL INTERNISTA Tomás Solís Cortez vivirá su tiempo de acomodo, porque no sabe la enorme responsabilidad que asume y sobre todo lo que se requiere de disponibilidad para entrarle a ese cargo.



MIENTRAS QUE PARA EL SALIENTE director de ahora en adelante todos los días será como un domingo cualquiera, para el doctor Tomás se convertirá cada día como si fuese lunes, con trabajo, reclamos, exigencia de favores, cirugías y una sala de urgencias sobredemandada al 120 por ciento en los días más tranquilos.



III

HOY ENTRA EN FUNCIONES LA Guardia Nacional, que en la zona fronteriza de Coahuila tiene más de una semana que está en operaciones para frenar el flujo de migrantes..



HAY MUCHA PREOCUPACIóN POR el tema de la deportación masiva de migrantes que ingresan desde México a Estados Unidos y que serán retornados casi de inmediato por 12 ciudades fronterizas, pero que nada más podrán esperar la respuesta o cita para comparecer en corte en tres ciudades.



NO SE TRATA DE CREAR megarefugios para los migrantes, la acción será inhibir con una campaña donde se vislumbran los riesgos, el peligro y en caso de ser arrestado la deportación, para que menos migrantes intenten desde Centroamérica cruzar hacia México con intención de luego pasar a Estados Unidos.



LA CIUDAD SE LLENARá DE una población flotante que si no encuentra satisfactores para subsistir, lo cual es muy preocupante, se podría convertir en un tema de seguridad.



OJALá Y QUE LA FEDERACIóN apoye con personal sea de Guardia Nacional, de INM, de Policía Federal y de otras corporaciones y también con presupuesto para atender esa oleada de deportados que van a exigir trato digno y apoyo.



EL ALCALDE CLAUDIO BRES y el gobernador Miguel Riquelme tienen una gran responsabilidad y de nueva cuenta se requerirá de la solidaridad de muchas instituciones y muy probablemente, de la población.



III

A PARTIR DE LA PRóXIMA semana, el servicio subrogado de atención médica que por casi cuatro años se dio a derechohabientes del ISSSTE en la Clínica México en Piedras Negras, pasará a ser brindado en el Hospital Salvador Chavarría.



SIN DUDA QUE EL ESPACIO será más adecuado, además que no le caerá mal un millón de pesos mensual al hospital por dar este servicio al ISSSTE, en lo que termina la eterna ampliación de la pequeña clínica que dirige actualmente el médico José Luis Paz.



AHORA ESPEREMOS QUE NO HAYA protestas en el Chavarría donde los enfermeros amenazan con manifestarse pues consideran que este servicio subrogado podría ocasionar escasez de medicinas y desabastos para ese hospital.