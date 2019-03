11 Marzo 2019 03:10:00

Dios los cría y ellos se juntan

DIOS LOS CRÍA Y ELLOS se juntan, los ex candidatos abandonados de la mano de Morena, Griselda Tovar, Gustavo de la Rosa, Rogelio Ramos, Jaime Villarreal además de Toño Ballesteros, quienes se dieron cuenta tienen cosas en común.



LOS CUATRO EX CONTENDIENTES PRESUMIERON en redes sociales la reunión social en la que la grilla “prieta” casi renegrida fue el bocadillo principal, coincidentemente ninguno de ellos ha sido llamado integrarse al Gobierno 4ª T.



HASTA TOÑO BALLESTEROS QUE FUE el que más cerca estuvo primero de ser regidor plurinominal, al que se la tumbaron, luego cuando todo mundo pensó que su amigo el senador Armando Guadiana retribuiría su apoyo como candidato, nada le ha conseguido.



SI PENSARON QUE AQUELLA CONVIVENCIA causaría un impacto positivo, porque algunos de ellos de grillos pasan a gallos y tiene que admitirse que algunos tienen dos que tres seguidores, pero resultó lo contrario.



LAS PRIMERAS EN EXPRESAR SU comentario fueron mujeres de Monclova las que le reclamaron a Toño Ballesteros “su acompañamiento” y éste pecando de ingenuo le cuestionó a qué se refería.



“A UNA CANDIDATA DE MONCLOVA que defraudó a varios compañeros y a mí en la campaña. Y todavía se da la gran vida, creo que no tiene vergüenza mi estimado”. “Y sino le gusta mi comentario lo puede eliminar. Sólo conteste mi pregunta”, le pondría Myrta.



RESULTA QUE FUERON 60 MIL pesos, lo que le bailaron a una de las afectadas, la otra perdió la casa, la otra le embargaron y así sucesivamente.



LOS EX DE MONCLOVA, FRONTERA, Cuatro Ciénegas y Ocampo además de Ballesteros se dan aliento y mandan el mensaje que están juntos esperando a los de la 4ª T.



MÁS TEMPRANO QUE TARDE HABRÁ mitote, los militantes radicales de Morena, los simpatizantes además de líderes de colonia se preparan para hacerle un recordatorio al “Tal Reyes Flores” con copia a los de México.



LA GENTE REPRESENTATIVA SIGUE ESPERANDO le den posiciones, incongruentemente quien menos cumplía con el perfil era Claudia Garza y fue la primera que encajó a la perfección.



AHÍ TIENEN A LEONARDO RODRÍGUEZ, uno de los iniciadores del equipo de AMLO, cuatro veces ha hablado con él, la respuesta es que espere, más de cien días ya se los aventó, lo bueno que es paciente.



LOS SALTILLENSES TAN CHULOOS Y tan, pero tan inteligentes, según la encuesta de un medio de comunicación le dan el visto bueno a AMLO porque ven cambios positivos del Gobierno Federal en los primeros cien días de gobierno.



NO PUES “GUAU”, SI DICEN que la situación del País va mejorando con las decisiones del Presidente de la República, el resto de Coahuila se irá a vivir a la capital.



LA INTENCIÓN ES DESCIFRADA POR los que viven más al norte del Estado, que no son tan inteligentes.



PARA EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, Chema Frausto, la llegada de más de 500 reos a Centro Penitenciario de Torreón sólo son una parte porque habrán de llegar más, hasta cubrir el cupo de 3 mil que se tiene.



NADA DE QUE PREOCUPARSE HABRÍA dicho Chema, los reos que mandan a Coahuila no son de alta peligrosidad así que todo estaría fríamente calculado.



SI DE ALGO PUEDE PRESUMIRSE en Ramos Arizpe es que el Cereso es de los más modernos, tiene mil internos pero el cupo es dos veces más, incluso puede darse alojamiento a sus familias, diría Chema de visita por la tierra de Carranza.



PARA LOS QUE ESTABAN CON el pendiente no hay lío si mandan más reos de las Islas Marías a Coahuila.



BORRÓN Y CUENTA NUEVA, CUAL oferta de predial lanzó el PAN en Coahuila quien mandó avisar a los que ya no están, que se fueron, renunciaron, se cambiaron de partido o salieron confrontados que pueden regresar.



EL PAN DE LA RECONCILIACIÓN, claro bajo el liderazgo espurio de Chuy de León quien entró en una etapa de benevolencia con todos para que hagan la suma de voluntades y ponerse a trabajar para recuperar espacios perdidos.



QUIÉN SABE SI QUIERAN A César Flores o si el independiente quiera regresar, porque de que las candidaturas a diputados locales, luego las alcaldías y las elecciones federales ya están reservadas para los mismos de siempre.



EL CÍRCULO VICIOSO DE LAS candidaturas no se elimina, pero necesitan gente para que haga ganar de mayoría a los mismos de hace dos sexenios.