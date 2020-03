03 Marzo 2020 03:10:00

Diputada brava

Aprovechen que la diputada federal Melba Farías trae todo el “fuá” para defender toda causa que afecte a los de menos de recursos, primero que un abogado de AHMSA y ayer le gritoneó a Claudia Garza del Toro.



Tenía rato que atendía el asunto de la falta o retiros de apoyos de Bienestar a personas de la tercera edad y traía entre ojos a Claudia Garza del Toro, responsable del programa, así que se le apersonó en su oficina.



Muy a su estilo, Melba enfrentó a Claudia Garza, le reclamó cosas, la acusó de otras, se gritonearon, se dijeron de cosas, una pelea muy pareja.



Dirá Claudia Garza que la diputada no sabe el procedimiento, quizás tenga razón, pero resulta que ellos tampoco dan con bola, quitan apoyo por meses y luego los regresan, pero ¿quién se quedó con el dinero en ese inter?



La diferencia es que Melba es diputada federal, abandera una causa social y Claudia desaparece apoyos a gente que ya tenía, lo justifica y necesita, y los afectados apoyarán ciegamente a la primera.



La diputada anda muy exigente, con Claudia no hizo excepción, le pidió respuesta en una semana si no para irse a otro lado armar lío, digo, no, a buscar solución.



DÍCESE OPOSICIÓN



Marcelo Torres Cofiño y sus diputados locales presumieron ser los únicos que votarían en contra del dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 2018, donde encontrarían inconsistencias en el manejo de recursos del Estado.



Acusarían a los legisladores del PRI y sus aliados de modificar el dictamen, maquillar el informe para que el auditor no saliera raspado, y no evidenciar el trabajo que hace la Auditoría Superior del Estado.



Si no fuera porque es año electoral y cómo se llevan unos con otros, el ciudadano les creyera su versión opositora.



Una rebelión pactada, está visto que en la presente Legislatura han sido medios reparos, media oposición, porque salieron mansitos, mansitos, mansitos.



Entre pitufos hablan de lo negociador que salieron Marcelo y el dirigente del PAN, Chuy de León, la sola difusión de la lista de precandidatos a diputados desató los peores comentarios, nadie les quita de la boca la palabra a-r-r-e-g-l-o.



EMERGENCIA EN RC



La autoridad municipal y empresarios cruzan dedos para que la Región Centro sea declarada “zona de emergencia” y les den tregua ante las obligaciones fiscales y pago de impuestos.



El alcalde Alfredo Paredes y dirigentes de Cámaras se reunieron con Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia de la República, con la solicitud que debe pasar por varios procesos hasta su aprobación.



De nada sirve que Poncho Romo esté enterado de la crisis económica a causa de AHMSA si no hace nada.



Por lo pronto, instalarán mesas de trabajo en los próximos días representantes de SAT, IMSS e Infonavit para atender los casos de adeudo por la suspensión de pagos de AHMSA.



DERROTA CONVENIENTE



A propósito de elecciones a diputados locales y derrotas consecutivas del PRI en Monclova, empezaron los pronósticos de que los distritos 5 y 6 se pierden porque se pierden.



De adrede la derrota, que porque los que serán candidatos no son priístas, le quitaron la oportunidad a otros que son, quieren y están cercanos a la gente.



Se habla de tres figuras del PRI a las que les conviene la derrota de la elección a diputados locales.



Aquellos que reciben billete extraordinario para recuperar activos, mantener unidad, aceitar la maquinaria y sumar adeptos, dicen que son tres, Marco Morales, Beto Medina y otro.



Si gana la elección el PRI se les acaba el veinte, no habrá recurso extra, si pierde sigue llegando la billetiza.