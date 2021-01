17 Enero 2021 04:10:00

Diputado COVID despistado

Al más puro estilo de que él sólo sigue indicaciones, Francisco Javier Cortés Gómez, diputado pluri local de Morena, quiere que pasen los días para que el tema se olvide y que salga bien librado…



Pero lo que no sabe es que el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha dado seguimiento puntual al tema y buscará que alguien sea destituido por ese error, por esa actitud inmoral y que expuso a la 4T…



Aplicarse la vacuna porque lo tenían en la lista, y que el director lo solape, podría dejar sin chamba al responsable de la clínica del ISSSTE…



La visión de la población de estas actitudes, en momentos que son de preocupación para todos por la ola de contagios y fallecimientos, puede provocar un desgaste a la imagen de Morena ante los ciudadanos…



Por ello, la excusa simplona que dio el legislador local pluri no satisface a nadie, ni al delegado Reyes Flores, el que trabajará en detectar quién cometió el error y el abuso…





Preocupación en la diócesis por COVID



Esta semana fallecieron dos sacerdotes de la Diócesis de Piedras Negras víctima de Covid. Uno en la Carbonífera y otro en Piedras Negras, además de sumar más de 20 sacerdotes contagiados de Covid en lo que va de la pandemia…



El obispo Alonso Garza ha dicho incluso que si la situación no mejora, podrían suspenderse las misas presenciales en las iglesias y parroquias de toda la diócesis…



La estrategia ha sido estricta en la diócesis y pese a ello ha cobrado la vida de cinco sacerdotes, lo que preocupa sobremanera, algunos sacerdotes muy jóvenes que lamentablemente se les complicó la enfermedad y los sacerdotes no han quedado exentos de esa sobreexposición…



La pandemia no frena, vivimos semanas muy complicadas, por el descuido y la insistencia a reunirse durante diciembre y los efectos catastróficos ya incluso pusieron a Coahuila en semáforo epidemiológico en rojo, lo que implica que se podrían restringir algunas actividades…



Son semanas difíciles, como advirtieron las autoridades que ocurriría si no hacíamos caso de no reunirnos en diciembre en posadas y fiestas de fin de año…





Pasivos millonarios y parque abandonado



En donde la están pasando difícil es en el grupo de proveedores que atendían el parque eólico de Ciudad Acuña, ubicado al norte del municipio y en donde por las consideraciones nuevas en materia de generación de electricidad, se frenó toda obra…



Dicho parque ya iba avanzando en su primera etapa, pero muchos proveedores de Acuña y Piedras Negras se quedaron pendientes de pagos por parte de la empresa a cargo del proyecto…



Concreteras, renta de maquinaria, ferretería y suministros personales básicos simplemente se adeudan, sin que hasta ahora alguien haya respondido por esas facturas…



El alcalde de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos, seguramente ha recibido varias quejas de la Canaco sobre este tema y analiza qué se puede hacer, porque ya es un año de que esto ocurre y no se avanza…



El proyecto de las torres eólicas ya había enfrentado estas fallas de liquidez y gracias a la intervención de autoridades estatales y locales se subsanó, pero ahora de nueva cuenta y de forma más definitiva, los problemas son mayores en los pagos…



La poca viabilidad de que esto continúe, al menos por tres años, deja en el desamparo a decenas de negocios y trabajadores, que no verán cubiertas sus cuentas y asumirán esa pérdida…





Registro de Norma Treviño



Ayer en la sede local del PRI, la señora Norma Treviño acudió a solicitar su registro como precandidata a la alcaldía…



Acompañada de su familia y sus amigos, así como de personajes del PRI, Treviño Galindo destacó el apoyo incondicional de su familia y sus amigos, por estar presentes este día en el que asume este gran reto y compromiso, dedicando especialmente este momento a sus padres, porque aprendió de ellos que el trabajo honesto y el servicio perseverantes son las claves del éxito…



Es apenas la primera etapa, más adelante vienen momentos de campaña de gran intensidad y muy diversificada en donde plasmará a detalle proyectos y planes y será una contienda interesante…



El PRI en Piedras Negras busca estar unido y así lo han mostrado durante la última elección y una vez que se han reunido y que han puesto a funcionar su estructura de forma permanente, el resultado habrá que esperarlo…