Diputado gandalla

Cual dirigente rural, pero de esos acostumbrados a explotar a los campesinos, como los de la UNTA pues, así anda el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández, “El Hooligan”, como lo recuerdan en el Partido Acción Nacional. Resulta que el ahora político de Morena, acostumbrado al coyotaje legislativo, para pronto se apuntó como intermediario de los apoyos que el domingo anunció el presidente López Obrador y que según esto van a servir para amainar la crisis.



Nos reportan desde Torreón que el exniño azul, anunció que en breve estarán abiertas las ventanillas para tramitar los créditos de las micro tandas y apoyos empresariales, cuando ni siquiera se conocen las reglas de operación.



¿Será que el expanista anda muy urgido de handicap electoral o que lo gandalla no se le quita ni cambiando de partido?





Orden en la crisis



Este martes hay actividad en Palacio de Gobierno. El gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, firman el decreto para el manejo adecuado de los cadáveres de pacientes contagiados por Covid-19.



La Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Bernal Gómez, se encontró con que en distintos hospitales, cuadros de posible Covid-19 fueron tratados como neumonía atípica y a partir del decreto, a todos los pacientes de enfermedad respiratoria aguda se les aplicarán las pruebas correspondientes de manera forzosa. La idea es poner orden.



Además, se dará aviso a la Secretaría de Salud del estado sobre cada paciente y si fallece, se le aplicará la prueba posterior y el cadáver será tratado como “cadáver Covid”, es decir, preferentemente será incinerado y con los cuidados necesarios desde el sitio del fallecimiento, a la funeraria y el destino final. La medida aplicará para hospitales públicos y privados.





Semana clave



Esta semana es clave en la contingencia por la pandemia y en lo que a las autoridades respecta, habrá acciones importantes, como la entrega de 10 vehículos para el personal médico de la SSa en las distintas regiones del estado, encargado de acudir a domicilios para practicar las pruebas de Covid-19, en el caso de las personas que manifiestan síntomas del contagio y lo reportan al 911.



Los vehículos los entregará el gobernador el jueves en Saltillo y ese mismo día estará en Sabinas para revisar el cumplimiento de tareas del subcomité de la Región Carbonífera. Un día antes hará lo propio, pero en Piedras Negras.



Además, esta misma semana se empiezan a liberar los apoyos alimentarios para la población más vulnerable y la ayuda a meseros, recamareras y demás integrantes la cadena de valor y la base productiva de hoteles y restaurantes.



También, a partir de este martes se repartirán cubrebocas en los retenes instalados en carreteras y acceso de las ciudades.





Puro cuento



Como se anticipó en Palacio Rosa, ayer lunes desde Monclova, vino la reacción del gobernador Riquelme ante el monólogo que el domingo protagonizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Palabras más, palabras menos, el Mandatario lamentó que en lugar de un llamado a la unidad nacional, a propósito de la peor crisis que el país enfrenta en los años recientes, lo que hubo desde Palacio Nacional fue un recuento de apoyos sociales.





Golpe de timón



Haya o no golpe de timón, aún y cuando el capitán del barco insista en ir sin sentido y sin rumbo a mar abierto, el pueblo de México saldrá adelante. Lo anterior fue parte de las reflexiones que se ventilaron el lunes, a propósito del discurso dominical desde Palacio Nacional.



“El capitán se resiste a dar el golpe de timón, insiste en vivir en una realidad alterna a la que se vive en todo el mundo”, advirtió, por ejemplo, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, a cargo de la presidencia de la Junta de Gobierno.



“Al Presidente le importamos poco los mexicanos, por no decir que nada”, aseguró Marcelo Torres Cofiño, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Palacio de Coss.





En supervisión



Hubo sesión de trabajo del Subcomité Técnico de la Región Sureste en Pleno; al frente de la reunión estuvo el gobernador Riquelme Solís para revisar los avances y las estrategias llevadas acabo por este comité.



Aprovechó la reunión para anunciar nuevos acuerdos y acciones preventivas para fortalecer las acciones contra esta contingencia. Finalmente cerró la reunión con una felicitación para el comité, al frente del cual se encuentran el alcalde Manolo Jiménez y el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, por su trabajo. También hizo un llamado a la unidad entre las distintas instituciones públicas y privadas para en conjunto salir adelante ante el Covid-19.



Pleito casado



Y para quienes todavía duden de que la principal crisis de Morena está en la Comarca Lagunera, le contamos del pleito entre Leonor Jacob e Ignacio Corona, regidores de Torreón con licencia y aspirantes a una curul morenista en la siguiente Legislatura.



El pleito casado que traen desde su origen en el Cabildo lo trasladaron a la disputa por la nominación y Jacob presentó una denuncia por violencia política de género en contra de Nacho Corona, pues según esto en el Cabildo no la dejaba concluir sus intervenciones y en más de una ocasión hasta se burló.