28 Diciembre 2020 03:10:00

Diputado no

El que está terco en aspirar única y exclusivamente a la candidatura a la Alcaldía de Saltillo, es Jericó Abramo, quien lo externó a su partido el PRI y que sabe está la doble reelección aprobada en Coahuila y le resta posibilidades.



No sería la primera vez que el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial externa firmeza en sus aspiraciones, aunque después de alguna forma lo convencen de desistir, como cuando quiso ser candidato a gobernador y declinó.



Al igual que Jericó aspiran Chema Frausto y el diputado Jaime Bueno, pero saben que la sombra del alcalde Manolo Jiménez y el favoritismo hacia éste es el mayor inconveniente para concretar su aspiración.



Falta poco para saber quién se somete, perdón se disciplina o se va por la libre, según anuncian.



ENCUESTAS



Sin hacerle mucho caso a las encuestas, menos después de lo que pasó en octubre pasado en Coahuila, las encuestadoras daban de favorito a Morena y les dieron paliza.



Sin embargo, para que sepan que ya hicieron encuestas en este mes de diciembre con el escenario de las alianzas en la competencia en las diputaciones federales, el resultado es que gana Morena, según Mitofsky.



La preferencia “Bruta” Nacional es 31 por ciento a favor de Morena, 19. 7 PAN-PRI y PRD, mientras que Movimiento Ciudadano apenas un 2.7



En la preferencia “Efectiva” Nacional, Morena junto con PT y Partido Verde, obtiene un 49.2 por ciento, mientras que la Alianza PAN-PRI-PRD alcanza un 31.3 por ciento y Movimiento Ciudadano 4.3.



Veremos qué decide el público en la secrecía de las mamparas en junio 2021.



LA EQUIDAD



Se buscan candidatas, puede ser el aviso que circule entre los partidos políticos con la anotación de cualidades a fin de que entren en el ánimo del electorado y ganen una alcaldía el 2021.



Cualquiera puede ser candidata más no cualquiera gana, los votantes en su mayoría féminas son exigentes, quisquillosas si les recuerdan algún desaire, tacañez las mandan directo a la derrota y se unen para hacer patria.



El Instituto Electoral de Coahuila dividió en cuatro bloques el Estado para cumplir con la equidad de género, el primero agrupa 14 municipios: Abasolo, Juárez, Candela, Lamadrid, Hidalgo Guerrero, Sacramento, Escobedo, Progreso, Nadadores, Villa Unión, Sierra Mojada, Morelos y Jiménez.



En el dos, Ocampo, General Cepeda, Zaragoza, Cuatro Ciénegas, Viesca, San Buenaventura, Allende, Arteaga, Castaños y Nava.



En el tres, van San Juan de Sabinas, Parras, Francisco I. Madero, Sabinas, Múzquiz, Ramos Arizpe y Frontera.



San Pedro, Matamoros, Acuña, Piedras Negras, Monclova, Torreón y Saltillo el bloque 4.



En el PRI tienen el detalle que además de mujeres tienen que considerar que el 30 por ciento sean jóvenes de menos de 35 años



REPRESIÓN EN SB



Los ánimos empezaron a caldearse en San Buenaventura luego de que la directora de Atención Ciudadana, Selene Cuéllar, impidió a un Guillermo Flores de “RadioSanbuenita” hiciera entrega de juguetes a niños de la comunidad.



En pleno reparto les cayó Protección Civil y ambulancias, cuestionando el evento, el inconveniente de concentración a causa de la pandemia de Covid-19, al final les dijeron que mandó Selene.



Son tan obvios los funcionarios de Presidencia Municipal que al día siguiente hicieron un festejo navideño con botargas, reparto de juguetes y sin cuidar las medidas de prevención.



Hay enojo y malestar ciudadano, pues la gestión y apoyo social a los necesitados no es exclusiva de los que trabajan en Presidencia Municipal.