Diputados, den la cara…

Los invito a un ejercicio de contrastes.



Por un lado tenemos dos ejemplos de lo que significa para miles el quedarse en casa: Don Rogelio, un hombre viejo, curtido por los golpes de la vida, hurga en los contenedores de la Zona Centro en busca de cartón. De eso vive. No puede quedarse en casa. Si lo hace no come. Así de simple.



Dice que gana aproximadamente 40 pesos al día, ¡40 pesos!, lo que le ayuda –a él y su familia– a sobrevivir a base de tortillas y chile.



Otro caso, el de René, que vive en la colonia Santa Cristina. Aguantó poco con eso de la paralización de actividades y distanciamiento social. No tiene ingresos y ya tuvo que vender su refrigerador; en su alacena, hoy, solo hay un kilo de frijol. No sabe cómo habrá de sobrevivir mañana, pasado.



Por el otro lado tenemos a los 25 diputados locales que reciben mensualmente, entre dieta y apoyos legislativos, 90 mil pesos en números cerrados.



Todos y cada uno de nuestros legisladores afirman, cada vez que pueden, que los mueve su compromiso de servicio, su vocación a defender las causas más sentidas de la población.



Bueno, ¿qué les parece si del discurso pasan a los hechos? Que les parece si destinan, cada uno y en la forma que mejor les acomode, esos 90 mil pesos, un mes de ingresos, para ayudar pero ya a los Rogelios y Renés que están sumidos en la incertidumbre, en el miedo.



Diputados, queda en sus manos y en lo que realmente entiendan por eso de vocación de servicio y compromiso social.



Total, sin esos 90 mil pesos, pues mucho no habrán de sufrir, ¿verdad?