27 Septiembre 2020 04:10:00

Dirigente nacional panista en PN

Hoy desde muy temprano estará en Piedras Negras y en especial en el distrito 2 local el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés…



El mandamás albiazul realizará una serie de eventos en apoyo a la candidata a la diputación panista por este distrito en sectores donde el partido ha mostrado músculo y después la acompañará a un crucero en donde entregarán volantes para difundir la plataforma y propuestas de su partido…



Marko Cortés también sostendría reuniones con jóvenes panistas a quienes sin duda les pedirá toda su energía y apoyo, así como trabajo en esta campaña…



Ya por la noche, tras la jornada el dirigente nacional del PAN sostendrá una reunión petite comité, con panistas de sangre azul auténticos, no aquellos que se sirvieron del partido por más de 12 años del gobierno federal y luego lo abandonaron, algunos como aquellos que fueron diputados federales, delegados y directores de organismos a nivel regional durante los gobiernos de Fox y Calderón y que se convirtieron en camaleones de la política o chapuzones que pretenden sacar tajada del momento de otros partidos y filiaciones…





Alerta con extorsiones en PN



En Piedras Negras la Fiscalía investiga un grupo de extorsionadores que utiliza métodos distintos, aunque ya conocidos, de presionar a sus víctimas…



Lo peor del caso es que ya han intentado con varios personajes de la localidad que han resultado en denuncias, pero por lo pronto ya se indaga si se trata de delitos de alto impacto o son extorsiones disfrazadas…



Ya no sólo se trata de cuestiones como las tarjetas de crédito o débito; secuestros virtuales; préstamos en línea o equipo que no funciona, sino situaciones relacionadas con tratantes de blancas que quieren luego convertir en una denuncia penal mediante la extorsión…



Ojalá y que pronto el delegado, el abogado Víctor Rodríguez Lozano desenmarañe esta red que opera desde algún tipo de establecimiento en donde se engancha con las víctimas…





Home Office en oficinas de Secretaría de Educación



El que mandó a su personal a trabajar desde casa fue el profesor Arón Rodríguez de Lara, coordinador de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación en Piedras Negras…



Resulta que el viernes a mediodía fue informado que una persona que colabora en dicha dependencia dio positivo a Covid-19 y por ello se debería de aplicar el protocolo aprobado desde agosto para oficinas de gobierno…



Por esto el coordinador, el profe Arón, primero se puso a trabajar en el tema de la higiene del edificio para eliminar cualquier posibilidad de contagio por ese colaborador que dio positivo…



Cabe aclarar que esta persona es asintomática, es decir, no presenta síntomas, pero pese a ello se tomaron todas las medidas y se higienizaron todas las áreas en donde pudo haber estado, además del resto de las instalaciones…



En la Secretaría de Educación colaboran poco más de 20 personas, las cuales en su totalidad deberán trabajar desde casa durante toda la semana próxima, a excepción de algunos pocos que acudirán el fin de mes a atender unos pocos profesores que cobran directo en ventanilla…





Semáforo amarillo en Coahuila



A partir del próximo lunes nuestro estado se ubicará en semáforo amarillo en el tema de la pandemia por coronavirus…



Eso representará que muchas actividades podrían reanudarse, actividades productivas y deportivas…



Esto significa que negocios como salones de eventos sociales, albercas y las actividades deportivas amateurs de conjunto podrían reanudarse…



El secretario de Salud, Roberto Bernal, ha señalado que esto se podrá hacer a partir de la próxima semana, pero todo será en orden y bajo la vigilancia estricta de protocolos que deberían cumplir todos los prestadores de servicio y también los deportistas amateurs a través de sus clubes…



Viene el otoño y luego el invierno y se combinarán las enfermedades respiratorias y lo más prudente es que no se confundan con el Covid-19, por ello es importante seguir los protocolos y reglas de la nueva normalidad…