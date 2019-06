28 Junio 2019 04:10:00

Disculpa pública y la crisis migratoria que se avecina

AYER EN PIEDRAS NEGRAS EL secretario de Gobierno, Chema Fraustro Siller, se reunió con alcaldes de la zona norte, como son Roberto de los Santos y Claudio Bres; también con mandos militares y de la Secretaría de Inclusión Social, para analizar los efectos de la deportación multitudinaria que hará Estados Unidos a partir de la próxima semana por Piedras Negras…



AHÍ SE EVALUARON LOS temas de atención en alimentación, salud, techo, pero sobre todo seguridad y que esos cientos o miles de migrantes que semana a semana serán enviados a Coahuila no se conviertan en un problema social y que afecten de manera extraordinaria a la buena convivencia de la población de Piedras Negras…



LA TAREA NO ES SENCILLA y aunque ya se tiene el ejercicio con dos mil migrantes en un albergue en nuestra ciudad, lo que ahora veremos serán campamentos de migrantes por cientos o miles en lugares estratégicos, que deberán esperar semanas o meses para su comparecencia en una Corte y que les den respuesta a su solicitud de asilo…



COMPLICADA SE VIENE LA situación y deberá de contarse con el apoyo estatal y federal, sin duda, no solo en cuanto a personal de todas las instancias y corporaciones, sino también presupuestal…



ES ALGO QUE NO HEMOS vivido como ciudad fronteriza en esas dimensiones y se requerirá de mucho, mucho trabajo coordinado…



III

EN ALLENDE, EL GOBERNADOR MIGUEL Riquelme acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezaron la ceremonia de disculpa pública a familiares de personas desaparecidas en la zona norte de Coahuila entre los días 18 al 20 de marzo del año 2011…



AHÍ EL GOBERNADOR SEÑALó que estos hechos llenan de indignación, dolor e injusticia por lo que nadie debe ser tratado sin respeto debido a su dignidad personal…



ANTE COLECTIVOS DE ASOCIACIONES de familiares de personas desaparecidas, Olga Sánchez Cordero dijo que no se trata de un acto protocolario, sino de una convicción personal e institucional…



DIJO QUE INVESTIGAR ESTOS sucesos es una prioridad del Presidente López Obrador y externó su respaldo a las autoridades para conocer quienes participaron en esta matanza de Allende y Piedras Negras, para que haya justicia y deje de reinar la impunidad…



LUEGO DEL EVENTO LOS representantes de los colectivos solicitaron una reunión en privado con la titular de Gobernación la cual se llevó a cabo en el palacio municipal de Allende, donde expresaron inquietudes y demandas para la región norte…



III

SONIA VILLARREAL, EXALCALDESA DE Piedras Negras, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, ha comenzado a dialogar y reunirse con propietarios de empresas de seguridad privada, en donde se pretende que el personal que recae en este tipo de empresas, algunos con funciones importantes, sea evaluado con los filtros adecuados al momento de reclutarlos…



AYER SONIA SE REUNIÓ EN el municipio de Matamoros, Coahuila, con dueños de este tipo de empresas y les dejó en claro la prioridad que es tener claro el procedimiento para la incorporación de personal a este tipo de compañías y además la regulación a la cual están expuestas…



Y ES QUE HAY cada empresa de seguridad patito, que contrata personal sin cumplir con el perfil o que tienen todo tipo de problemáticas en su pasado, que en lugar de ofrecer un servicio ocurre todo lo contrario…



CUANTOS CASOS NO HAN ocurrido de que son los mismos guardias de seguridad quienes caen en engaños de extorsión telefónica y muchos casos de otro tipo que vulneran la seguridad de las empresas e instituciones debido a la falta de atención de sus dueños en la capacitación y evaluación de perfiles de los empleados…



POR ELLO ES QUE Sonia se ha reunido con los dueños de empresas de seguridad allá en La Laguna y pronto lo hará en la zona norte…



III

DONDE SE INICIÓ EL programa Vamos a Michas entre Gobierno del Estado y el municipio fue aquí en Piedras Negras con una inversión global de 200 millones de pesos…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES firmó con el gobernador Miguel Ángel Riquelme el convenio de colaboración para una gran cantidad de obras entre las que destaca el programa de pavimentación en beneficio de más de siete mil familias de la parte alta de la ciudad…



A PESAR DE LAS situaciones que se avecinan como el tema migratorio, ni el municipio ni el estado frenan sus labores en materia de obra pública y de infraestructura en beneficio de Piedras Negras para que se asegure su crecimiento a futuro…



220 MILLONES DE PESOS SE dice fácil pero es una gran inversión que beneficiará con obras pequeñas y grandes en muchos sectores de nuestra ciudad…



SI A ESO AGREGAMOS QUE ya se reinicia la próxima semana el llamado Puente Fuerte sobre las vías en el bulevar López Portillo la cosa pinta mucho mejor, para que ahora sí se concluya esa obra…