Discurso cambiado en evento de SEP

DONDE SORPRENDIERON CON EL DISCURSO de la Cuarta Transformación y hasta con un acento político, fue en el arranque del ciclo escolar en Piedras Negras…



RESULTA QUE CUANDO LA estudiante de la escuela primaria Vicente Guerrero, que daría un discurso de agradecimiento por el inicio del ciclo escolar, en un evento estatal y con autoridades principalmente del Estado y el Municipio, además de la legisladora local Esperanza Chapa, sorprendió la inclusión de un mensaje por el apoyo de la gestión federal, este mensaje está considerado dentro del nuevo modelo de la escuela mexicana…



EL DETALLE ESTUVO EN QUE normalmente el estudiante que toma la palabra en representación del alumnado solo agradece y en este caso, se sospecha, que algún docente pretendió quedar bien con la Cuarta Transformación y metió dicho mensaje a última hora en el discurso de la niña, el cual en la preparación del evento no estaba considerado…



POR SUPUESTO QUE AL escuchar esa parte del mensaje en el discurso de la niña, más de uno, entre ellos Francisco Saracho, Esperanza Chapa, Mirtala Barrera y el subdirector de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación, Arón Rodríguez, voltearon a ver al director del plantel de reojo…



AHÍ QUEDÓ CLARO QUE el magisterio trae su línea y que parece no coincide mucho con la estatal…



III

CON BASTANTES INDICACIONES MÉDICAS se incorporará el profe Noé Gómez a su función en el cabildo de Nueva Rosita, esta última semana un equipo médico valoró la salud del docente y le auguran franca recuperación, siendo necesaria una intervención quirúrgica, por lo pronto iniciará el ciclo escolar, mismo que lo apasiona por su origen docente acompañando al alcalde Julio Long, con quien ha hecho un buen equipo de trabajo, no solamente en este momento, sino también en planes a futuro….



EL PROFE NO DESCANSA Y mantiene esa actividad y cercanía con la gente, con las Organizaciones No Gubernamentales y sobre todo en la gestión que es canalizada a las áreas que corresponden y siempre generando el espacio que el alcalde requiere para que se atiendan las necesidades de los habitantes de San Juan de Sabinas…



AÚN NO SON LOS TIEMPOS políticos, pero podría haber sorpresas, es cuestión de que las semanas transcurran para que vean cómo es que el futuro político encamina al profe Noé Gómez…



ADEMÁS, EL NOMBRE DEL Profe Noé ya ha sido sondeado para el próximo proceso electoral ante la renovación del congreso.



III

POR CIERTO y EN MÁS de la Carbonífera, donde ya causó conflicto el interés sindical y de grupos que se disputan el poder a futuro, es en el SNTE…



EN EL PRIMER DÍA DEL nuevo ciclo escolar un grupo de la escuela primaria Rubén Moreira Cobos se encontró con la desagradable noticia de que la maestra titular no se encontraba en el aula, debido a las indicaciones de la supervisora escolar Lorena Aguirre, quien contraviniendo las indicaciones de la SEDU de tener la cobertura total en las escuelas de docentes, giró la orden de que dicha maestra no podía pisar el aula y la mandó a disposición, debido a un conflicto interno en ese centro escolar, ayer mismo el secretario de Educación, Higinio González, declaraba la total cobertura del servicio educativo, desconociendo las violaciones que la supervisora Lorena Aguirre llevó a cabo…



TODO HACE VER UN CONFLICTO entre distintos grupos que se disputarán en el mediano plazo la dirigencia del SNTE y eso al final de cuentas, aunque no debiera afectar, ya quieren unos y otros tener más aliados así sea dejando sin clase a los alumnos…



III

DONDE EL INTERÉS RESURGIó para el sector comercio y servicios fue en la zona de tolerancia de Piedras Negras, luego de que se han retomado las pláticas en comisiones en el Cabildo y se darán a conocer los resultados en la próxima sesión de esta semana para ver si se permite que haya ampliación de horario de cierre de los negocios de giro negro hasta las 3 am o las 4 am …



LUEGO DE QUE ESTA INFORMACIÓN se hizo pública hace unas semanas el interés de rentar y reabrir negocios de bares y cantinas, así como fondas de comida en ese sector creció de 9 que están operando a 30 que solicitan una licencia o permiso…



DUEÑOS DE BARES nuevos y otros no tanto, ya quieren tener su sucursal allá en la zona del vicio y habrá que ver si los parroquianos se saben controlar con esa muy segura ampliación de horario de cierre que se espera aprueben…



VEREMOS Y DIREMOS QUÉ es lo que se analiza en la oficina de Santiago Elías Castro, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras…