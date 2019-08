18 Agosto 2019 04:08:00

Discurso

Queridos amigos: después de saludarlos como cada domingo familiar, me es de lo más grato compartirles un escrito (discurso de fin de año) de inspiración de mi querido sobrino de 15 años, Jorge Marroquín López, un jovencito muy apuesto sin duda, de un gran corazón, noble, muy cerca de Dios, y sin duda un gran ejemplo para sus hermanitos más pequeños, Rogelio de 5 años ("Rojito"), y Pablo de 3 años ("Pano panzón"), así como su hermano mayor, Sergio, de 18 años recién cumplidos y quien ha sido un gran ejemplo para Jorge. Sergio es un joven líder de las mismas características, obvio educados por esos amorosos padres, Sergio y Thelma, que en todo momento les han inculcado el amor a Dios, obviamente valores y principios morales, así como la virtud del agradecimiento. Enhora buena querido sobrino, sigue expresando de forma verbal y escrita ese gran talento, nada fácil, ya que en la primera el pánico escénico puede hacerse presente, a mí me pasó en mi primera conferencia, con algunos síntomas que no quiero recordar jaja. Pero ya empezando… ni quién nos pare, es de familia, y te diré que escribes hasta mejor que yo, tendré que aplicarme, me encantó, y sé que hubo una ovación por parte de todos los asistentes a la graduación al terminar. Y sin más, aquí viene su bello discurso representando a su generación de secundaria, felicidades a todos.



Hola, buenas tardes estimados padres de familia, directora, maestros y compañeros:



Cuando van a escoger una serie en Netflix, ¿no les ha pasado que se tardan en decidir? ¡Le das vuelta a todas las opciones que te ofrece la app y como que nada te llena para decidir cuál serie ver! Tú como que te puedes inclinar por cierta serie, pero hay algo que como que no te llama mucho la atención porque, o es muy romántico, o es como documental, o no es una fracción del mundo cinematográfico de Marvel, y pues como no salen los Avengers, pues no te convence del todo.



Pones cualquier pretexto para iniciar una serie y al final llegan tus papás y quieren decidir por ti. ¡Vas a ver esta y se acabó!



Algo similar me pasó al entrar a secundaria. Mis papás eligieron por mi y me inscribieron en el IESS.



Y que empiezo la primera temporada de la serie llamada: Secundaria IESS



2016 a 2019. El título la verdad no me gustó, pero le di el beneficio de la duda. Pero empeoró con el nombre de la primera temporada. Su título fue “Primer Año”. Y yo dije, —ya valió.



Y comienza el capítulo piloto. Y resulta que te empieza a gustar. Vas conociendo a los personajes y el inicio de sus historias, todas importantes y trascendentales para la trama.



Aún no termina y ya sientes cierta afinidad con algunos de ellos. Empiezas a ser tú mismo y te vas haciendo de amigos mientras aprendes las materias que te imparten.



Todavía sigues esperando saber quiénes son los malos. Pienso que son varios de los profesores o tal vez varios de los directivos. Si se ponen pesados vamos a tener que protegernos y salvar a todos nuestros compañeros, —pensé. Pero termina el capítulo y nadie hizo una sola travesura. Esperaré el Capítulo 2 a ver qué sucede, –Volví a pensar. Por lo pronto ya me piqué y quiero seguir con el resto de la temporada.



Conforme pasan los episodios, te vas interesando más y más a pesar de que te das cuenta de que no hay villanos. ¡Resulta que en esta serie no hay personajes malos contra quién luchar y defender a los más débiles. ¡Tuvimos que guardar nuestra capa de superhéroe para otra ocasión! Porque resulta que aquí todos son héroes o heroínas. Desde los intendentes que dejan la escuela limpia sin darnos cuenta, pasando por las personas de administración haciéndose bolas con tanto papeleo, como con cada uno de los maestros, unos muy buenos, otros mejores, y claro, la directora, que, con su rol dentro de la institución, resultó ser toda una primerísima actriz en esta serie.



Terminó la primera temporada y le siguieron una segunda y una tercera que el día de hoy estamos terminando. La mayoría de los personajes se mantuvieron todo este tiempo. Todos y cada uno de nosotros, compañeros, fuimos los protagonistas de nuestra propia historia. Cada capítulo de cada temporada la vivimos intensamente para poder terminar con éxito esta hermosa etapa de nuestra vida.



Durante estos años, profesora Simoneta, algunos nos hemos dado cuenta de su enorme corazón. Por favor siga así, Dios seguramente está muy contento con su ayuda al prójimo.



Y antes de terminar con estas palabras, les agradecemos también, con todo el cariño que podemos, repito, les agradecemos muchísimo ¡a nuestros papás! por haber escogido, por el bien de nosotros, esta súper serie llamada: Secundaria IESS 2018-2019.



Gracias a Dios, gracias a todos y nos vemos en el face.



Jorge, mi querido sobrino, todos los que te queremos estamos súper orgullosos de ti, tus padres, abuelitos, tíos, hermanos, compañeros, amigos y maestros del colegio. Sé que este es el inicio de algo grande en tu vida. Éxitos y bendiciones abundantes hijo.



Les dejo un abrazo fraterno, hasta la próxima, su amiga Verónica, Diosito por delante. Y gracias a todos mis queridos lectores por su apreciado tiempo.