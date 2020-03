11 Marzo 2020 05:10:00

Distrito Médico en Piedras Negras

La zona sur de la ciudad se convertirá en un minidistrito médico a partir del próximo año, si consideramos que para esas fechas se tendrán al menos tres hospitales en un sector reducido ahí sobre la colonia Chapultepec y también en Las Delicias…



Y es que aparte del hospital de zona 11 que tiene el Seguro Social y que atiende a decenas de miles de personas por mes, también ya se construye una clínica particular de un empresario de Nueva Rosita, exalcalde, Javier Z Cruz, que desde hace algunos meses ya comenzó con la edificación de las bases, nivelación de terreno y los pilares de lo que será un edificio de interesante tamaño…



Si a eso le agregamos que la manzana contigua a la clínica 11, ahí donde se ubica una pensión de autos, estacionamientos y unos negocios de lavado de autos, ya fue adquirida por otro particular para edificar ahí otra clínica, pues entonces sí tendremos un minidistrito médico, con toda proporción guardada…



Lo bueno es que los inversionistas en esta área le siguen apostando a Piedras Negras y eso es el reflejo, ni qué decir que no hace mucho el mismo terreno frente a la clínica 11 del Seguro Social se adquirió por un médico muy famoso, el doctor Guillermo Álvarez, donde pretendía instalar su clínica endobariátrica, sólo que tarde se dio cuenta que el viejo hotel que adquirió estaba construido sobre una zona inundable y un arroyo…





Adiós a seis décadas, Café Torres



Donde concluyeron casi seis décadas de atender a pasajeros y a los habitantes de la zona sur de la ciudad fue en el Café Torres, ubicado sobre Eliseo Mendoza Berrueto, justo donde llegan desde hace muchísimos años en una parada previa los autobuses foráneos...



No fue la falta de atención, sino al contrario, ahí mantuvieron por muchos años el servicio la familia Torres a los viajeros que llegaban y también a quienes en el IMSS colaboran, hasta hace pocas semanas, en que los dueños del predio que se ubica en ese sector decidieron vender el terreno para que en un futuro no muy lejano se construya ahí una clínica particular…



Ojalá que en algunos meses más, la familia Torres se anime a reubicar este café tradicional en otro lugar en ese mismo sector, aunque por lo pronto los viajeros sentirán esa carencia de espacio, que aunque no era un lugar lujoso, al menos era muy accesible para muchas personas…



Javier Beráin, coordinador de Fomento y Desarrollo Económico, debería de ver por este tipo de negocios para que permanezcan, no por el hecho simple de ser un negocio, sino por la tradición para muchas personas…





Trabajan ya en obra Mall Sendero



Sin hacer mucho ruido, la familia Ramón y los inversionistas de Monterrey ya comenzaron con las labores de edificación del mall Sendero que se ubicará junto al monumento Mariápolis en la avenida Pérez Treviño…



Desde el lunes en ese terreno de más de 9 hectáreas, se realizan trabajos de topografía del predio por parte de una compañía de Monterrey, así como también pruebas de laboratorio de mecánica de suelos para determinar los trazos posibles del megacentro comercial que se edificará en un terreno cercano a los 100 mil metros cuadrados…



Las labores de estudios topográficos las realiza la empresa Exxer Topografía, luego de lo cual comenzarían ya con el diseño del inmueble en base a las líneas de nivel que se tracen en ese predio para evitar cualquier situación de caída de agua o zonas inundables…



Será un proyecto millonario, con una tienda ancla que sin duda le dará mucho más valor y plusvalía al sector y que no duden en breve anunciará ya con más detalles el alcalde Claudio Bres…



Por cierto que hay un vecino del lado sur de este predio que enfrenta una demanda de varios cientos de miles de pesos, pues se le ocurrió invadir parte del predio y ahora no sabe cómo es que se pueda resolver eso y no quiere derribar una barda perimetral que indebidamente construyó, eso sin decir que el municipio le tiene clausurada su obra de construir locales porque además invadió una calle…





Carboneros en reclamo



Donde se armó casi la gresca fue en las plantas termoeléctricas de CFE de Nava, luego de que llegaron los integrantes de la caravana por la solidaridad a reclamar a la paraestatal y al Gobierno Federal para que les reactive las compras de mineral…



Encabezados por cuatro alcaldes y varios diputados, los carboneros se plantaron en los portones e incuso no dejaron salir a los trabajadores del turno de primera que terminaban cerca de las 4 de la tarde…



Ahí con los alcaldes de Múzquiz, Alejandra Santos; de Sabinas, de Progreso y Juárez se entregó un pliego petitorio a la CFE y además se dejó un plantón permanente…



Esperemos que haya reacción de Manuel Bartlett y del Gobierno Federal, total, se trata sólo de quitarle a Minosa o a Micare un millón de toneladas de las 8 que anualmente le compran de las minas locales o de Dos Repúblicas para otorgárselas a los carboneros. A menos claro, que el tema sea usar este conflicto políticamente y entonces ese ya sería otro el problema…