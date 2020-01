27 Enero 2020 04:10:00

Distritos en duda

En el proceso electoral en curso y frente a las definiciones que se deben resolver, hay cinco distritos en duda para el Partido Revolucionario Institucional. Se trata del 1, con sede en Acuña; el 6, de Monclova-Frontera; el 8 y el 11 de Torreón y el 14 de Saltillo.



En el primer caso los astros parecían acomodados en torno a Jorge Eduardo Ramón Montemayor, pero las necesidades de cumplir con las reglas de género llevan a los priístas a la posibilidad de inclinarse por una mujer para competir en los comicios del 7 de junio.



En el distrito 6 de Monclova-Frontera es un hecho que el PRI irá con mujer y también está claro el nombre de la abanderada. Se trata de una Guadalupe, o Lupita, pero la duda está en si se apellida Murguía u Oyervides.



Definiciones por género



En el distrito 8 de Torreón los priístas también van a optar por mujer y la batalla la estarán dando Laura Reyes Retana Ramos y Olivia Martínez. La definición no será sencilla, nos aseguran, pues las dos son cercanas al equipo político del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Y si finalmente en Acuña el tricolor decide ir con candidata, en el distrito 11 de Torreón dejarían abierta la puerta a un varón y, de acuerdo con los enterados hay más de dos perfiles que se encuentran sobre el escritorio del despacho en donde se toman las decisiones. Lo único claro, nos adelantan, es que sería un candidato con dominio y arraigo en el terreno de la competencia electoral. Ojo, si en el distrito 11 van con mujer, nos aseguran, la nominada sería Cristina Gómez Rivas, esposa del exdiputado Francisco Dávila Rodríguez.



Moneda en el aire



En Saltillo, los priístas habían revisado la posibilidad de tener candidato varón en el distrito 14, es decir, el del norte de la ciudad, en donde se encuentra el mayor número de fraccionamientos residenciales, la zona fifí, pues, pero en los ajustes hechos este sábado a la lista optaron por tener candidata mujer.



Y ahí la duda es si la nominada será Lydia González Rodríguez o Bárbara Cepeda Boehringer. Las dos forman parte del equipo cercano al alcalde Manolo Jiménez Salinas; la primera está a cargo de la sindicatura en el Ayuntamiento, y la segunda, es regidora. La moneda está en el aire, y si bien es cierto los nervios apremian, falta muy poco para la definición.



Nuevas caras



La edición 2020 del Pacto Coahuila, que se firmará este miércoles como apuesta de las autoridades para evitar desacuerdos irreconciliables entre obreros y patrones y, peor aún, la desestabilización industrial desde intereses externos, contará con nuevas caras, pues ahora están convocados el diputado Emilio de Hoyos Montemayor y el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, quienes recién se estrenaron como presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, en lugar de Marcelo Torres Cofiño y Miriam Cárdenas Cantú, respectivamente.



Mientras tanto, el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso local y el del Tribunal Superior de Justicia del Estado le ponen tinta a la pluma, pues el acuerdo incluye nueve puntos esenciales en desarrollo económico, inclusión, igualdad y justicia laboral.



Con las ganas…



En donde se quedaron con las ganas de recibir al Presidente de la República fue en Múzquiz, en concreto en la comunidad de los Negros Mascogos y en la reservación kikapú. Los representantes de las dos comunidades presentaron formalmente la petición para contar con la visita presidencial, pero les dijeron que será para la próxima, pues, como se sabe, en la gira de este viernes el tabasqueño solo pisó terrenos de la Región Sureste del estado, y no de la Carbonífera.



Pero nos aseguran que los mascogos y kikapús no deben de perder la esperanza, pues están entre los pendientes tanto del presidente López Obrador, como de su representante general en Coahuila, el superdelegado Reyes Flores Hurtado.



De risa



Por cierto, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a Saltillo, un reducido grupo de transportistas se manifestó ante el líder de la Cuarta Transformación para pedirle que intervenga ante las autoridades locales... Lo que buscaban, nos comentan, es un aumento en las tarifas y que además el Ayuntamiento no fuera tan estricto para hacerlos cumplir con sus obligaciones. ¡Imagínese!



Evidentemente la petición despertó la risa del Presidente, y minutos después fue informado que estos manifestantes pertenecen al minoritario grupo de concesionarios que le han hecho fuchi a la modernización que exige la ciudadanía y son justamente los regidores de Morena quiene los traen en la mira por incumplidos.



No, gracias



Nada fácil la tarea para el coahuilense Segismundo Doguin Martínez como delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas. Por estos días se incrementó la presencia de migrantes originarios de Centroamérica que buscan la manera de cruzar legal o sin documentos migratorios a Estados Unidos.



Un grupo de hondureños se amotinó el viernes en la garita de Matamoros y al funcionario federal, originario de Saltillo, le encargaron desactivar el conflicto. Una opción que el exsecretario de Seguridad Pública en Coahuila les ofreció fue la posibilidad de empleo inmediato en empresas locales, pero la respuesta fue clara: “No, gracias, no queremos trabajar; queremos cruzar”. Así, ni cómo.