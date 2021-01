28 Enero 2021 03:10:00

Divide y vencerás

Macabra y “ona” la política con sus dirigentes en designación de candidatos; en Acuña, ayer Chuy de León nombró al siempre udecista, que hace meses corrió a la izquierda, Sergio Garza Castillo, candidato a la alcaldía de Acuña.



Si Lenin Pérez, en su ambición personal de ser reelecto a la diputación federal, se entregó a Morena, además cumplió la orden y deseo de nombrar al ex diputado local, Emilio de Hoyos, candidato a la alcaldía e hizo a un lado a Sergio.



El hombre fiel, el de trabajo de campo, el de todas las batallas y le debía la candidatura desde hace varias elecciones, decide abanderar al PAN.



La UDC quedó debilitada, ahora compite al lado de Morena, antes se alió con el PAN; del blanquiazul mejor no hablamos, la directiva municipal de Acuña decidió irse a sumar con Morena.



El ganador de esta mezcla de intereses personales, el PRI que en Acuña tiene rato desterrado puede regresar con su candidata Georgina Cano, le allanaron el camino...y saben quién lo hizo, ¡sí, no lo duden!, todo un pinky y cerebro.



Hundirán al PAN



Varios son los panistas de la vieja guardia que coinciden en que Chuy de León como dirigente estatal pareciera traer consigna de terminar de enterrar al PAN, luego de estar como tercera fuerza política.



Ni en Monclova ni en Frontera la integración de planilla ayuda a la suma de votos para recuperar votos, el dirigente sometido a los intereses de grupo.



Las posibilidades de triunfo de los candidatos se esfuman y de ganados perderán.



Mejor evaluado



Una vez más el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, resultó de los mejor evaluados en Coahuila con un un 61.5 de aprobación, tan sólo por debajo del Alcalde de Saltillo.



No se necesitan las encuestas, la creencia de algunos es que son a modo o de quien la paga, la mejor evaluación es el comentario ciudadano cuando recorre la ciudad y la encuentra transformada.



El otro punto es cuando los colonos reciben en su sector al Alcalde para arrancar e inaugurar obras, Alfredo Paredes sigue siendo uno de ellos y tempranero para la acción.



Diputados delegados



Los priístas están más que armados, sería Rigo Fuentes, dirigente estatal del PRI, quien decidió poner a trabajar a los diputados locales al nombrarlos delegados distritales para la elección en Coahuila.



Dirán que deben pagar el favor que les hiciera el partido y los priístas para que obtuvieran la curul, así que desde Lalo Olmos, Chuy Montemayor, Lupita Oyervides y Ricardo López y demás tienen que volver a terreno.



Eso de hacer talacha es un decir, muchos de los diputados les gusta el trabajo de oficina, sin conflictos, confrontaciones ni necesidad de desgastarse y menos invertirle.



Alarma en iglesia



En donde encendieron alarma roja a causa de Covid-19 es en la Diócesis de Saltillo, luego de la muerte de sacerdotes jóvenes y el posible contagio de Monseñor Francisco Villalobos, que finalmente dio negativo.



Monseñor tendría contacto con un contagiado y de inmediato le hicieron la prueba PCR, un TAC y aislamiento en la Casa del Sacerdote.



Un asunto delicado no tanto por su jerarquía sino porque está por cumplir 100 años de edad, sólo fue el susto, Monseñor se prepara para ser parte de celebración por la llegada de un nuevo obispo a Saltillo.



Diputados gandalla



El líder de “Ala Democrática” de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, reprochó la actitud de los diputados federales de su partido que pidieron la vacuna contra el Covid-19 para protegerse porque van a campaña para reelegirse.



Un insulto a los mexicanos, acusó Alejandro, lo bueno es que como dijera “Juan Pueblo” ¡no más!”