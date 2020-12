14 Diciembre 2020 04:10:00

Doble reelección, esta semana

Que no pasa de esta semana para el fallo del Tribunal Electoral del Estado sobre el tema de la doble reelección y, como lo anticipó El Marqués, la ponencia de la magistrada Elena Treviño Ramírez va en el sentido de dar luz verde a los ediles que primero fueron electos en 2017, y después en 2018, para ir por un periodo adicional de tres años.



Al parecer, el único pendiente en el Tribunal, que preside Sergio Díaz Rendón, para resolver el planteamiento de alcaldes y dirigentes de partidos políticos que están a favor de la doble reelección, era la elección de la nueva magistrada, trámite resuelto desde la semana anterior, de tal manera que ya no hay pretexto para darle largas al asunto.







Directo a la Superior



Por cierto, la resolución del Tribunal local sobre la doble reelección, de seguro se va a impugnar y en el plano federal, por un tema de procedimiento, el caso no se discutiría en la Sala Regional Monterrey, que preside Claudia Valle Aguilasocho, sino directo en la Sala Superior, de José Luis Vargas Valdez.



La decisión abonaría a la causa de los interesados en continuar en el cargo de alcaldes, pues la duda de si van o no, se despejaría más pronto.







Sesión de despedida



Los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila arrancan semana con sesión para despedir a Karla Verónica Félix Neira, quien a las 9 de la mañana, oficialmente dejará de ser consejera, y a las 14:00 horas se convertirá en magistrada del Tribunal Electoral del Estado, para ocupar el asiento que dejó el lagunero Ramón Guridi.



Félix se va del IEC de manera anticipada, pues su periodo concluye en octubre del próximo año, y el tema de ver quién la suple queda en manos de los consejeros del INE y, también, si lo hacen de inmediato para que la OPLE coahuilense esté completa en el proceso electoral del próximo año, o deciden dejar las cosas como están.







A lo que se mueva



Ahora que el posible destape de Armando Guadiana Tijerina como aspirante a la Alcaldía de Saltillo está en boca de todos, Reyes Flores Hurtado levantó la mano y dijo aquí estoy; aseguró no tener problema en dejar la representación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, ¿a quién le amarga un dulce? y menos si se trata de las mieles del Senado de la República.



La semana pasada, Guadiana y el superdelegado, finalmente integrantes de un mismo equipo, desayunaron en un restaurante sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Los malpensados aseguran que arreglaron el mundo y, de paso, definieron el futuro político/electoral para cada uno.







No trae nada… pero quiere la alcaldía



Y a propósito de morenistas, pero en el rumbo de Monclova, la que también se anotó para buscar la



Alcaldía de Saltillo es la diputada federal Melba Farías Zambrano. Los malpensados aseguran que la calentura electoral de la legisladora es a costa de su cercanía con el secretario general del IMSS, Javier Guerrero García, pues en realidad no trae rating y sus bonos, que de por sí andaban muy escasos, se vinieron abajo cuando cerró los ojos y le dio la espalda a los coahuilenses, al avalar la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para aplicar los recortes presupuestales y la desaparición de fideicomisos.



Otro punto en contra para doña Melba es que lleva dos años en el cargo y no se le han visto gestiones para revertir la situación económica de Monclova y la Región Centro, la cual cada vez está más difícil.







Gobernador solidario



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ha dado muestras de solidaridad con los alcaldes, sin importar los partidos políticos.



Además de apoyarlos ante los recortes federales al presupuesto municipal, el Mandatario estatal felicitó a cada uno por sus informes de Gobierno, con lo cual, quedó claro que existe una relación cordial con todos ellos.