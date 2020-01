28 Enero 2020 04:07:00

DOMINGO

Dato curioso: el domingo fue declarado oficialmente día de descanso obligatorio el 20 de julio de 1913 por el usurpador Victioriano Huerta, a instancias de su secretario de Gobernación, el doctor Aureliano Urrutia (personaje muy peculiar, sujeto de una biografía de nuestro contertulio Bonifacio Contreras).





AURELIANO URRUTIA



Wikipedia: Aureliano Urrutia Sandoval (Xochimilco, Distrito Federal, 1872-San Antonio, Texas 1975, o sea que vivió 103 años) fue un médico y político mexicano, de pura cepa indígena. Fue secretario de Gobernación en el gabinete del golpista Victoriano Huerta. Pasó a la historia por haberle cortado la lengua de forma infame a Belisario Domínguez, estando este aún con vida, para martirizarlo y enviársela como trofeo a Victoriano Huerta. Se casó cuatro veces. Tuvo 17 hijos conocidos y una multitud de nietos. Muy trabajador y estudioso (era sabido que trabajaba disecando cadáveres por horas hasta quedarse dormido sobre la plancha), se hizo muy rico y fue reconocido como cirujano, tanto en México como en Texas.





INDÍGENAS



Por cierto, tanto Victoriano Huerta como Porfirio Díaz (además de Aureliano Urrutia) son villanos de la historia oficial (Joaquín Amaro, otro implacable famoso, está a horcajadas entre el bien y el mal, según quién lo vea sobre todo en la guerra cristera). Eran de estirpe indígena como Benito Juárez, héroe oficial. Mientras que el otro héroe máximo del panteón oficial, Francisco I. Madero, era mestizo tirando a criollo, caucásico innegable (como Belisario Domínguez, fifí de abolengo, que da el nombre a la medalla más valiosa que concede el Gobierno). ¿Dónde quedan los mitos étnicos “perfectos” para consumo de ignorantes, de que los indígenas tienen que ser “buenos” en tanto que los blancos tienen que ser “malos”?





CURIOSIDADES DEL IDIOMA CASTELLANO



“Con 23 letras, se ha establecido que la palabra Electroencefalografista es la más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la Lengua. En el término Centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite. La palabra Oía tiene tres sílabas en tres letras. En Aristocráticos, cada letra aparece dos veces. El término Arte o Agua es masculino en singular y femenino en plural (cacofonía). El vocablo Cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia que no se registra en ningún otro número. El término Corrección tiene dos letras dobles. Las palabras Ecuatorianos y Aeronáuticos poseen las mismas letras, pero en diferente orden. El término Estuve contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético: s-t-u-v. Con nueve letras, Menstrual es el vocablo más largo con solo dos sílabas. La palabra Pedigüeñería tiene los cuatro firuletes que un término puede tener en nuestro idioma: la virgulilla de la ñ, la diéresis sobre la ü, la tilde del acento y el punto sobre la i. El vocablo Reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa (palíndromo). La palabra Euforia tiene las cinco vocales y solo dos consonantes... Y ya para acabar: La palabra ARGENTINO puede ser transformada con las mismas letras en IGNORANTE, aunque esto no es más que una mera coincidencia”.





LAS CINCO VOCALES



“La famosa escritora española Lucía Echevarría, ganadora del Premio Planeta 2004, dijo en una entrevista que ‘murciélago’ era la única palabra en el idioma español que contenía las 5 vocales. Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió esta carta al diario ABC. Mi estimada señora: Piense un poco y controle su “euforia”. Un “arquitecto” “escuálido”, llamado “Aurelio” o “Eulalio”, dice que lo más “auténtico” es tener un “abuelito” que lleve un traje “reticulado” y siga el “arquetipo” de aquel viejo “reumático” y “repudiado”, que “consiguiera” en su tiempo, ser “esquilado” por un “comunicante”, que cometió “adulterio” con una “encubridora” cerca del “estanquillo”, sin usar “estimulador”. Señora escritora, si el “peliagudo” “enunciado” de la “ecuación” la deja “irresoluta,” y piense de modo “jerárquico”. No se atragante con esta “perturbación”, que no va con su “milonguera” y “meticulosa” “educación”. Y repita conmigo, como diría Cantinflas: ¡Lo que es la ignorancia! Solo me queda recomendarle que se refresque con hojas de “eucalipto”.