08 Febrero 2021 04:10:00

Domingueando

Domingueando



El que se dejó ver este domingo por Costco fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Carrito en mano, anduvo de compras, como cualquier otro ciudadano, y no fueron pocas las personas que, al reconocerlo, se acercaron para saludarlo. “Nunca esperé encontrármelo por aquí”, le dijo uno de los clientes.



Quienes lo conocen, nos comentan que en Torreón son habituales las visitas del Gobernador a los centros comerciales y, como este fin de semana lo agarró en Saltillo, el domingo se dio la escapada para comprar algunas cosas para la casa.



Presentan la coalición



En donde aseguran que ya armaron el cuadro con las nominaciones para las alcaldías y diputaciones locales es en Morena y este lunes harán la presentación oficial de la alianza que denominaron Juntos Haremos Historia, en la que van de la mano con el Partido del Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila. Será interesante ver si el Partido Verde Ecologista también andará en eso o, como se rumora, en el caso de Coahuila le hicieron el desaire al partido de moda.



El caso es que en este inicio de semana habrá novedades y las dará a conocer el mexiquense Tanech Sánchez, a quien el dirigente morenista, Mario Delgado, envió a Coahuila como delegado nacional.



Tienen candidatos



Y a propósito de partidos políticos, muy contento se le vio este domingo al dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Hubo elecciones internas en Guerrero, Lamadrid, Sacramento y Villa Unión, que faltaban por definir candidatos a alcaldes.



En los cuatro municipios la contienda interna fue con urna electrónica y al parecer de aquí en adelante los priístas adoptarán el esquema para los futuros procesos.



La participación electoral no fue menor, algo así como 85% de la militancia en promedio. Los priistas de esos cuatro municipios acudieron a los centros de votación con credencial del INE y del partido en mano y la votación se desarrolló sin contratiempos. Al final del día, los precandidatos ganadores recibieron el reconocimiento de sus adversarios, en abono a la unidad interna.



Con lo de este domingo, los priístas tienen candidatos a alcaldes en los 38 municipios.



Con sana distancia



En Guerrero, el aspirante ganador fue Mario Cedillo Infante; en Villa Unión, Mario Humberto González Vela; en Lamadrid, la profesora Magdalena Ortiz Pizarro, y en Sacramento, Andrea Ovalle Reina. En estos dos últimos municipios solo se registraron mujeres como aspirantes, en abono al esquema de equidad en el género.



La elección interna no se armó sola. Además de Rigo Fuentes, estuvieron como delegados especiales el exdirigente estatal Adrián Herrera López y el diputado federal suplente Sergio Sisbeles. El primero, en la zona norte; el segundo, en la centro.



Por cierto, la elección priista se dio con estándares sanitarios. Nos comentan que se aplicaron en la sana distancia y en la prevención de contagios, con arcos sanitizantes en cada centro de votación, además de la aplicación de gel antibacterial.



No por mucho madrugar…



Dicen que no por mucho madrugar, amanece más temprano y sería bueno que el dicho lo tuviera presente el diputado federal con licencia José Ángel Pérez Hernández, el primero que presumió haberse registrado como aspirante a la candidatura a alcalde en Torreón, por Morena.



Y es que el expanista y luego legislador federal de Encuentro Social y más tarde, del Partido del Trabajo, no tiene el camino libre, pues competirá en la interna contra alfiles de las dos fracciones antagonistas del partido de moda en Coahuila, por un lado, Luis Fernando, “el Hooligan” Salazar Fernández, y por otro, Miroslava Sánchez Galván, los cuales no tardan en registrarse y por lo visto prefieren decir: más vale tarde, que andar con sueño y de esto último, por cierto, Luis Fernando sabe bastante.



Diputados camaleónicos



Durante la semana le dimos cuenta de que Evaristo Lenin Pérez Rivera cambió una vez más de piel y ahora ya porta los colores de Morena. El diputado federal, primero panista, después independiente y ahora morenista, no llegó solo a la bancada del partido de moda en San Lázaro. Lo hizo acompañado de las poblanas Claudia Báez Ruiz y Nayeli Salvatori Bijalil, quienes también le hacen al camaleón, pues antes formaron parte del partido Encuentro Social, ahora desaparecido, y en la misma sesión del miércoles solicitaron y consiguieron incorporarse al grupo parlamentario que tiene la mayoría.



Se les cayó el sistema



Un día duró la plataforma del Gobierno federal para el registro de adultos mayores de 60 años que aspiran a recibir una vacuna contra la Covid-19. La página de internet sigue con fallas, lo que de inmediato despertó sólo quejas y preocupación entre los ciudadanos.



Y es que al llamado Plan Nacional de Vacunación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le ve ni pies ni cabeza.



Ahora mismo, no se sabe cuántas vacunas vienen, ni cuándo llegarán, y para colmo la plataforma de registro nomás no sirve. Aún no comienza la vacunación abierta a la población y ya se les hizo bolas el engrudo.