28 Diciembre 2019 04:10:00

Don Emilio

Conforme a lo esperado las fracciones del Congreso del Estado finalmente acordaron que el diputado Emilio de Hoyos Montemayor presidiera la Junta del Congreso. El acuñense fue recibido por algunos diputados con el mote de “don”, no se sabe si porque viene del norte o por ser el primer udecista en Coahuila en asumir ese cargo, o porque finalmente los tejes y manejes entre las bancadas le dieron el cargo.



La cosa es que aparentemente les llenó el ojo a los diputados, quienes le dieron la bienvenida al nombramiento a partir del 1 de enero del 2020. En su mensaje, De Hoyos agradeció la responsabilidad que le fue conferida y la cual logró a pesar de los descalabros en su bancada, en particular con la salida de Edgar Sánchez Garza a la vida independiente y luego Benito Ramírez Rosas, que renuncia a Morena y le devuelve a la UDC el cargo.





Marcelo



Por su parte, el lagunero Marcelo Torres Cofiño se despidió del encargo deseándole éxito a su sucesor y a los recién nombrados Gerardo Blanco Guerra como oficial mayor y Miguel Ángel Flores Ruiz como tesorero.



En esta última sesión, también sin ser sorpresa, se eligió a la también udecista Zulmma Guerrero Cázares como presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente. Esto, al tiempo que se daban a la tarea de aprobar el Presupuesto de Egresos para el próximo año, en donde recayeron las novedades.





Bien armados



Y con todo y las quejas contra los taxistas porque apagan el taxímetro, por la inseguridad, las escandalosas tarifas, y por la mala prestación del servicio, los diputados los premiaron lanzándose contra los servicios de Uber, InDriver y todas las aplicaciones que sean para beneficio para los usuarios. Buscan “normarlos” como si el servicio que ya tienen regulado fuese inmejorable.



Porque a la par de multas y demás, esperan que quienes ofrecen este servicio entre particulares sean parte de una base de datos y cuenten con el llamado tarjetón del conductor, además de gravar sus ingresos por el servicio para según esto, aplicarlo a proyectos de transporte.



Será la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Gerardo Alberto Berlanga, la que se encargue de normar todo y bajar los reglamentos a los municipios. Una tarea titánica y de convencimiento en especial, para con los usuarios del transporte que verán afectados no solo sus intereses, sino sus libertades.





Sustote



Susto de muerte el que se llevó el exalcalde del municipio de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social en La Laguna, pues fue asaltado justo al llegar a su domicilio en el ejido El Coyote y aunque incluso se detonó un arma de fuego, el hombre vive para contarlo y resultó ileso, lo que considerando los últimos hechos de violencia, resulta afortunado.



Onofre Contreras trató de oponer resistencia pero fue despojarlo de las llaves de su camioneta y los sujetos se retiraron en dos vehículos. El funcionario llamó a los servicios de emergencia y arribaron al lugar policías municipales y estatales, así como de la Fiscalía. En esta ocasión no se presentó ningún funcionario de alto nivel para acelerar las investigaciones.





Vista gorda



Algo debe hacerse, dice este Marqués, cuando sigue siendo tan vulnerable la población no escolarizada que termina cayendo en las garras de universidades patito, preparatorias abiertas y escuelas que ofrecen cursos fantasma que luego no son validados en ningún lado.



Con esa separación de Federación y Estado, se torna menos probable que se logren acuerdos y legislaciones que beneficien a los ciudadanos y mucho menos a los estudiantes que cada año se quedan fuera de las universidades públicas. Para el secretario de Educación, Higinio González Calderón, el asunto es meramente jurisdiccional y es la Fiscalía de Justicia la que investiga 10 denuncias por fraude.



También sería bueno responsabilizar a la SEP tanto federal como estatal, de hacerse de la vista gorda.





Crimen social



Una extensa área de oportunidad se plantea para la reforma a la ley propuesta por el diputado Jaime Bueno Zertuche en materia de alcoholes, porque está visto que solo a multazos se pueden contrarrestar años de desinformación, de falta de educación y de conciencia cívica.



Baste ver el caso de Brenda González, la joven que perdió la vida tras un accidente automovilístico en el que su pareja conducía ebrio. Ni las fuertes multas, ni las simulaciones de alcoholímetros, han bastado para disminuir los accidentes por esta causa. Previo al accidente, Juan Pablo Garza, el conductor, presumía en sus redes sociales chistes sobre el consumo de alcohol y dice lamentar la muerte de su novia.



Mientras tanto, las autoridades quieren atacar con multas, un asunto de educación y de sanciones efectivas.





De por sí



A este paso el Poder Judicial se va a quedar sin personal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, vio ya mermado a su staff de la vara de la justicia pues ya son seis los funcionarios involucrados en el caso de fraude del Infonavit, que se han logrado vincular a proceso mediante denuncias tramitadas por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.



Los agentes del Ministerio Público recién lograron obtener la vinculación a proceso en contra del juez Carlos “N” y del secretario del Juzgado Primero en Material Civil, Juan “N” con la suspensión temporal del cargo, sin embargo, la investigación involucra en total a seis jueces civiles y 12 secretarios.