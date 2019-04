29 Abril 2019 04:10:00

Dormiría en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasaría una noche en Coahuila. Sería durante el fin de semana siguiente, durante la tercera visita oficial desde que asumió en el cargo. Hasta anoche la agenda se movía con frecuencia y mientras unos eventos se asignaban, otros eran sacados de la lista, pero lo único amarrado es que estará en Piedras Negras.



El traslado del Presidente a Acuña está en veremos, pero hay la posibilidad de que la gira de trabajo se amplíe a dos días, que serían sábado y domingo próximos. De ser así, estaría considerado Acuña y también Sabinas.



AMLO aprovechará la estancia en la frontera de Coahuila para anunciar programas de inversión pública y ver de cerca cómo va la superdelegación, a cargo de Reyes Flores Hurtado, en los programas de asistencia social.



¿Estado consentido?



Como decimos, lo único seguro es que el Presidente de México estará en Coahuila el próximo fin de semana y la sede será Piedras Negras. De confirmarse lo de Acuña y Sabinas, López Obrador solo pisaría terrenos de la oposición. En Piedras Negras manda Claudio Bres Garza, de Movimiento Regeneración Nacional, y Acuña y Sabinas, con Roberto de los Santos Vázquez y Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, son territorio de la alianza entre Unidad Democrática y el Partido Acción Nacional.



Sea como sea, a partir del próximo fin de semana se podrá presumir que Coahuila es de las entidades en las que más veces ha pisado base López Obrador como Presidente: en diciembre estuvo en Torreón (Jorge Zermeño Infante, PAN) y en febrero, en Saltillo (Manolo Jiménez Salinas, PRI). Ahora toca a la Frontera y en una de esas hasta a la Carbonífera.



Prometer es fácil



Por cierto, no todos los que desde la campaña hicieron ojitos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador son incondicionales y le aplauden todas y cada una de sus ocurrencias, desplantes y posturas, ahora como Presidente de la República. Uno de ellos es el obispo Raúl Vera López. Para nadie es secreto que en la pasada contienda presidencial el corazón del titular de la Diócesis de Saltillo latió por el ahora protagonista de la Cuarta Transformación.



Peeero, a don Raúl, como lo llaman sus fans, no le hace gracia que AMLO le saque la vuelta a los problemas de violencia e inseguridad, a lo largo y ancho del país, y quiera salir al paso culpando de todo al pasado.



“Es muy fácil prometer, pero, ¿no tenían un análisis serio de cómo está el país?”, preguntó este domingo el Obispo a sus amigos en la 4T.



También viene Esteban



Esteban Moctezuma Barragán también estará esta semana en Coahuila. Nos comentan que el secretario de Educación de la Cuarta Transformación visitará Saltillo el próximo sábado, para participar en la entrega de reconocimientos a profesores normalistas de las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Investigaciones



Y a propósito de los problemas de violencia e inseguridad, este inicio de semana habrá novedades desde Palacio de Gobierno sobre las investigaciones en curso por la balacera ocurrida en Saltillo el sábado y situaciones de riesgo en otros municipios.



Al parecer hay información importante sobre el combate a los cárteles y la van a dar a conocer el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.



Por lo pronto, no



En la Cámara de Diputados metieron freno a la posibilidad de que los burócratas federales dejen la Semana Inglesa y empiecen a laborar también los sábados. La idea es del grupo parlamentario que es mayoría, es decir, del partido de moda, y tendría incidencia en la Ley de Austeridad Republicana que propuso el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Este fin de semana la iniciativa anduvo en comisiones, y precisamente en la de Presupuesto, a cargo del zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, desecharon la medida, aunque los propios legisladores de Morena aclararon que la idea no está del todo muerta y en cualquier momento la pueden retomar… Por lo pronto, la burocracia federal puede estar tranquila, pues al menos por ahora ninguna ley los obligará a laborar más allá de lunes a viernes.



Nos escriben…



Juan Carlos Constante Revilla:



“El paisano Cepeda (Alfonso, dirigente nacional del SNTE) debería de regresar a los profes comisionados y pedirle a la SEP federal que les rebaje el sueldo para que no estén en peligro, si esa es su preocupación. En cuanto a Coahuila, Riquelme debería donar otras 2 ambulancias, una para Ocampo y otra para Abasolo, para imitar AMLO con las 2 ambulancias que entregaron en Candela y Nadadores, donadas por el Gobierno federal (sic).



“Pues de candidatos a la Alcaldía de Saltillo, al parecer el PRI ya no tiene de quién echar mano, no hay sangre nueva; en el PAN están peor, a ver el partido de moda, Morena, a ver a quién postulan”.