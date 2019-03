07 Marzo 2019 04:10:00

Dos regidores nuevos en Piedras Negras

POR EL MUNICIPIO DE Allende podrían darse sorpresas, y es que dicen los que saben que los estandartes del priísmo han comenzado a reunirse para fortalecer al partido y ver qué cosas del pasado afectaron y qué dividieron para buscar conjuntar esfuerzos y que las cosas se hagan bien por la mejora en el instituto y sobre todo por el futuro de población de Allende…



ESTE GRUPO SE HA acercado ya al dirigente estatal para extender un compromiso y que sepa Rigo Fuentes que los priístas de Allende ya comenzaron a trabajar, a reunirse, a tratar de sacar adelante la problemática de ese municipio para ejercer un contrapeso político y sobre todo que las cosas salgan adelante en las futuras elecciones…



SABEDORES DE QUE EN materia de elección de diputado local el distrito ya se ensanchó hacia la Carbonífera, de todos modos el priísmo de Allende pretende que su esfuerzo sea reconocido y que en las urnas se les tome en cuenta para que al menos el candidato suplente sea de esta región para el próximo año en que habrá procesos electorales que renueven el Poder Legislativo de Coahuila…



VEREMOS Y DIREMOS, PERO por lo pronto algunos notables de Allende ya han dicho que si quieren dar un paso al frente y sobre todo, porque se dieron cuenta que la división los llevó al fracaso y que actualmente algo sucede pero en temas federales su municipio no ha sido tomado en cuenta para cosas buenas…



III



DONDE SIGUE PENDIENTE LA sustitución u ocupación de una silla es en el Cabildo de Piedras Negras, donde el PRI tiene desde el inicio de la administración un voto menos de manera constante…



Y ES QUE LUEGO de que Sonia Villarreal no asumiera como le correspondía en primera opción su regiduría de primera minoría, el partido debió enviar al Congreso del Estado a través de la Oficialía Mayor el tema de la terna para sustituir ese espacio en el Cabildo y ya va para tres meses en que parece que a nadie le interesa o el estira y afloja entre los grupos pudiera reflejar que no ayuda a la hora de ponerse de acuerdo…



A DECIR DEL DIRIGENTE del partido, Raúl Vela Erhard, ya se mandaron las actas de Cabildo que pidió la oficialía mayor porque no se habían incluido en el orden del día de la primera junta y luego de eso ya habría comunicación para que esta oficina del Congreso ya diera alguna fecha probable para que se trate el tema en comisiones o en tribuna y se defina quién será el nuevo regidor de Piedras Negras por parte del PRI…



AL PRI LE DEBE URGIR que se defina y además de eso que se tome en cuenta una posición más en la bancada de regidores en el Cabildo de Piedras Negras…



III



POR EL LADO DE MORENA PT también tienen pendiente el incorporar un regidor más al Cabildo pues hay que recordar que Anselmo Elizondo es el responsable de Obras Públicas y por ende no participa como integrante del Cabildo…



APARENTEMENTE EN LOS PRÓXIMOS días podría quedar resuelto el tema para las dos regidurías una vez que ya se enviaron las actas de cabildo con firma certificada que faltaban…



SI ESTOS DOCUMENTOS ENTRAN ANTES de las 8 de la mañana del lunes a la Oficialía Mayor se podrían discutir en el pleno en la sesión del martes y ya habría humo blanco en el Cabildo para ver quiénes se integran…



III



DICEN QUE EN LA DELEGACIÓN del IMSS en Coahuila ya investigan el porqué en la clínica 79 del Seguro Social que está ubicada en la colonia Roma de Piedras Negras se convirtió en un caos desde el año pasado por el tema de la influenza…



QUE NADIE ENCONTRABA POR quÉ eso se había salido de control si en dicha clínica se tiene destinado a un epidemiólogo que debía de estar al pendiente de todo lo que ahí sucede en su área de responsabilidad…



Y ES QUE RESULTA QUE el epidemiólogo de la Clínica 79 es de los superdotados que tienen 40 horas de clases en la escuela de Medicina y otras 40 horas en el IMSS, solo que por la clínica todo hace suponer que ni se aparecen y peor aún, dejan en manos de terceros lo que ellos deberían de supervisar…



SI BIEN EL DOCTOR Juan David Martínez le echa ganas a su chamba, también no puede cumplir en la clínica, en la escuela de Medicina y con el doctor Simi…



YA HASTA LOS DE Administrativo de la delegación del IMSS Coahuila buscan muy seguido para ver qué médicos sí van a cumplir con sus horas en el Seguro Social y cuáles se aparecen, checan tarjeta y se van a sus otras chambas…



OJALÁ Y AHORA QUE LLEGARÁN más médicos especialistas procedentes de la capital del país se decidan a dejar en la clínica 79 a uno que sí se dedique a sus horas frente a pacientes y no solo a la cátedra…