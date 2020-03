13 Marzo 2020 03:10:00

Dosis de mentiras

Buen día ÖTal vez en otra jugada marrullera para intentar congelar al menos momentáneamente las protestas sociales en la Región Carbonífera, el ex presidente estatal del PAN, Reyes Flores Hurtado quien cobra como delegado en Coahuila del Gobierno Federal, divulgó que este viernes 13 estará en San Juan de Sabinas para censar la proveeduría de carbón térmico a Comisión Federal de Electricidad.



El martes anterior el panista filtrado en Morena dicen que divulgó un comunicado de prensa argumentando que ya se había autorizado la compra de casi 1 millón de toneladas, pero todo es mentira. Esto fue desmentido por autoridades de Coahuila, pero de ese personaje dicen que su objetivo es dar tiempo al tiempo a ver si se enfrían los ánimos del justo reclamo.



Con mentiras y más mentiras ese hombre pretende apagar el fuego, y es que aparentemente fue enviado un boletín de un disque departamento de Comunicación Social de la delegación en Coahuila del Gobierno Federal en ese sentido, pero habría que preguntar; ¿existe esa área informativa a cargo de Reyes Flores, y quiénes están a cargo?.



El hilo negro



Otro panista disfrazado de morenista por su desmedida ambición personal el diputado federal torreonense Luis Fernando Salazar Fernández ridículamente intenta llamar la atención y como si acabase de descubrir el hilo negro, dice en declaraciones periodísticas que es grave la situación económica en las regiones Centro y Carbonífera.



Cuando la ambición y demagogia se disfrazan de preocupaciones sociales surgen tipos como este tipo que se enojó porque no fue candidato del PAN a gobernador y entonces la chalupa y buenas con Morena-.

22 años Grupo Amarillo



El Grupo Amarillo de la Sección 288 tendrá celebración el próximo jueves 19 de marzo para festejar 22 años de incursiones la política de ese organismo sindical, y nomás para que no se note la pobreza extrema la fiesta será en una exclusiva disco ubicado al norte del bulevar Pape, a tal grado que Marco Antonio Aguilar Cázares, vocero de la mesa directiva ensaya unos pasitos al estilo de Michael Jackson.



Ya son 22 años de distancia desde aquel 1998 cuando contendieron por la secretaría general de la Sección 288, pero les ganó el Grupo Azul con Gustavo “La Zorra” Cervantes Luna, al frente y después hasta el 2002 ganaron esa posición con Mauro Zúñiga Llanas.



Asamblea en suspenso



No hay fecha todavía para la celebración de la asamblea general extraordinaria de la Sección 147 donde la base que labora en la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México resolverá si acepta o rechaza la oferta de incremento directo al salario que haga la empresa.



En el mejor de los casos habrá asamblea el domingo pero habrá que esperar el citatorio, sin embargo también puede ser lunes o martes y no necesariamente sábado o domingo, así que la base espera el reembolso del fondo de resistencia, agua en el desierto en estos momentos de extrema sequía.



Alejandro Zacarías Mona, trabajador retirado de la Siderúrgica 1 de AHMSA, afirma que aunque desesperado sigue en espera porque no tiene caso hacer corajes en balde ante la demora del finiquito, y añade que tiene que ser optimista para que en cualquier momento y el día menos esperado le manden avisar de la empresa que pase a recoger el finiquito por ventanilla y entonces a disfrutar la dulce vida.



2 meses en plantón



Al cumplir hoy dos meses desde que cinco trabajadores encadenados emprendieron el plantón permanente en la plazuela Alonso de León para reclamar la reinstalación laboral en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, ellos no han recibido la atención de las autoridades federales ni locales en materia de trabajo.



“Ninguna autoridad ha entrevistado a los manifestantes e intervenir de alguna forma para la solución del conflicto, pero mientras tanto el movimiento aquí continuará por tiempo indefinido”, expresó el estratega sindical de la Sección 288, Alfredo Reyna Saavedra afín al Sindicato Nacional de Mineros que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.



