12 Enero 2020 01:49:00

Duendecitos sonoros

Enigmática e intrincada es la obra del compositor británico Simon Holt. Su obra A Book of Colours, compuesta entre 1988 y 1993, y que comprende cinco piezas para piano, es poderosa en su sonido pero, a la vez, atrayente como una hipnosis.



Desde momentos de un carácter rítmico muy marcado y de acordes densos, transitamos a momentos de una dulzura casi tonal que nos recuerda a Morton Feldman y cantos messiaenicos que reverberan como una plegaria.



La obra de Simon Holt tiene como influencias a Iannis Xenakis también, pero su formación artística lo nutre de obras pictóricas como las de Alberto Giacometti, Constantin Brâncusi y Francisco de Goya, de quien toma el título de la primera pieza de su Book of Colours: Duendecitos, de Los Caprichos. Grabado en el que vemos a un duende de manos enormes y fuertes, justo como las que requiere el pianista que desee interpretar esta serie de piezas. Figurine es atmosférica e introspectiva, con el uso del pedal creando armónicos que se confunden y mezclan con el entorno. Una pieza que seguramente se experimentaría mucho mejor escuchada en vivo.



A Shapeless Flame es melódicamente intrincada, con arpegios que recuerdan a Kaikhosru Sorabji y su manera peculiar de otorgar color a la música. Es evidente que Holt conoce profundamente los fundamentos de todos estos compositores y los sabe hacer suyos para tener una voz personal y poderosa, pero también conoce la literatura de su país, pues el título lo toma de Air and Angels, de John Donne cuando dice: “Dos o tres veces te habré amado antes de conocer tu rostro o tu nombre; en una voz, en una llama informe…”.



En la cuarta pieza, Some distant chimes, la influencia de Olivier Messiaen es profunda, la tonalidad huidiza y ausente contrario a lo que solemos pensar, aquí nos envuelve en un halo ceremonioso que no nos deja escapar.



Y por último, la quinta pieza, una especie de remembranza de las cuatro anteriores, titulada The Thing that Makes Ashes. Eso que hace cenizas el fuego, que no debe ser nombrado para no invocar al demonio, según algunas culturas africanas. Temas que son intuidos y que tienen la fuerza del fuego en una mezcla de violencia y gracia que escuchamos en muchos momentos de la música como en Claude Debussy. Sin duda A Book of Colours es una composición poderosa y llena de colores que no deberíamos perdernos.