12 Enero 2020 03:10:00

Duermen los colosos

Buen día Inició la tregua de operaciones en Alto Horno 6 y BOF 1 ante el mercado comprimido ya que al mantenerlos activos salía más caro el caldo que las albóndigas, y con riesgo en los equipos debido a la poca actividad, por lo que entonces AHMSA determinó lo que ya es del dominio generalizado, ponerlos en pausa.



Se estima según fuentes sindicales, que el éxodo de trabajadores sindicalizados de Planta 1 a Planta 2, pero será consumado entre 10 y 12 días luego del estudio de ingeniería industrial de la empresa, de acuerdo a versiones sindicales de la Sección 147, el caso es que aun se desconoce cuándo, y cuántos serán reacomodados.



No es la primera ocasión que se aplican estas estrategias, esta vez el escenario pareciera más por prevención que por situación de emergencia, de esta forma la empresa ahorrará y le permitirá tener recursos para resistir otra eventual tormenta. Por lo pronto desde el año pasado Perfiles Pesados está inactivo, ahora BOF y AH6, ¿qué sigue?, pregunta la gente inquieta, pero todavía no desesperada.



El país se hunde en todo sentido, en salud donde la política criminal de AMLO aborta intentos de víctimas de cáncer por sobrevivir, educación descuidada por un ignorante, inseguridad donde el país está envuelto en llamas, es un rastro, y desempleo a lo largo y ancho del país, con un sexenio de corrupción peor que la del PRI y PAN, y con una pesada artillería de mentiras, y colosal cinismo-



Inversión al IMSS no llega



Cuarenta millones de dólares equivalentes a 800 millones de pesos regaló en julio pasado el decrépito AMLO al gobierno de Honduras, y aquí ni siquiera los 48 millones de pesos que se requieren para el Hospital General de Zona del IMSS de Monclova, y total todo un caos en salud, educación, empleos y seguridad.



El país está peor que en los tiempos del PRI no hay obra pública ni inversiones, campea la obsesión enfermiza de la austeridad que ha dejado un mar de desempleo en todo el país, y para acabarla de amolar 120 millones de pesos costará a los coahuilenses el proceso electoral 2020 para renovar el Congreso del Estado en las elecciones del próximo 7 de junio, así las cosas al término del proceso, más riquillos a costa de los contribuyentes.



Cara democracia



Más del 50 por ciento de esos 120 millones de pesos serán para los partidos políticos que son un total de 11 y debutarán el Partido Unidos propiedad del hijo de Humberto Moreira; además el Partido de la Revolución Coahuilense propiedad de Abundio Ramírez, y el Partido Emiliano Zapata la Tierra y sus Productos, o sea que los sufridos contribuyentes tienen que mantener a todo ese lastre.



Al instalar el viernes el Comité Distrital 05, la titular del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, reveló que en el proceso para renovar el 7 de junio los 25 asientos del Congreso Local el presupuesto que se ejercerá es de 120 millones de pesos de los cuales más del 50 por ciento corresponde a las prerrogativas de los 11 partidos políticos que participan, incluyendo 3 que debutarán y satélites del régimen priista.



¿Pensiones a los 68?



Delfina Villa, de Morena, dice que ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México un evento organizado por el Consejo Nacional de Adultos a efecto de repeler a través de acciones legales y protestas, lo que parece ser intención de Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de plantear incrementar de 60 a 68 años la edad para las pensiones del IMSS e ISSSTE con una pensiones irrisorias.



