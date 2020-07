03 Julio 2020 04:10:00

Eagle Pass, la pandemia les da risa

Por más que el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes y el juez David Saucedo pretendan afirmar insistentemente que el incremento de casos positivos que se registra en esta región es porque se realizan muchas pruebas, la realidad es que el asunto de la pandemia está fuera de control en esa frontera texana…



Que en un día de la semana se registren más de 100 casos y otro con 64 para superar los 500 contagios, habla de un problema grave de irresponsabilidad por parte de la población, pues siguen en su movilidad social y evitando hacer caso a las recomendaciones de quedarse en casa…



Son muchísimos los casos de Covid-19 que se registran como para pensar que es por el tema del muestreo, ya que hoy las autoridades afirman que las familias siguen en reuniones, fiestas, pachangas y demás…



Pareciera que en Eagle Pass y Maverick a la población la pandemia les da risa y no creen que existe la enfermedad…



La aplicación de medidas como una multa de 250 dólares, unos 5 mil pesos, a quien no porte cubrebocas en Eagle Pass, parece que llega tarde, cuando las cosas están fuera de control…





Frenan movilidad Texas-Coahuila



Los alcaldes fronterizos coordinados también con los consulados, han comenzado a tomar medidas para frenar la movilidad internacional de la zona y evitar que de Coahuila vayan a contagiar de Covid-19 a Texas y viceversa, que los texanos o binacionales que trabajan allá vengan a Coahuila a la zona fronteriza y contagien a sus familiares…



Por ello es que el alcalde de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos y de Del Río, Bruno Lozano, sostuvieron ayer una reunión virtual en donde también participó la jefa de Aduanas de Del Río, donde acordaron poner freno a la movilidad y que esto no sea un motivo para que el número de contagios crezca…



Ahora, los de doble nacionalidad no podrán cruzar a su antojo, es decir, sí podrán viajar de o hacia Coahuila para Texas, pero si y sólo si trabajan o se dedican a actividades esenciales…



Por ello es que este acuerdo entra en vigor a partir de ya y también el Consulado de México en Eagle Pass ha enviado mensajes en ese sentido a los residentes fronterizos para que eviten esos cruces…



De esta forma, hay que decirlo, se evitará que en fechas claves, como fueron el 10 de mayo y el Día del Padre, ese cruce intenso entre ambas fronteras no sea causa de brotes de coronavirus en ambos lados del río Bravo…





Más regidores contagiados



El que habló sorbe el tema Covid fue el médico traumatólogo y regidor Víctor García, quien además de señalar el estado de salud de Moisés Lechler, también dijo que fueron más los regidores que se hicieron esas pruebas rápidas de Covid y que incluso resultaron positivos, pero por alguna razón o no tuvieron el valor de hacerlo público, como sí lo hizo el amigo Lechler e incluso no se hicieron la prueba en el laboratorio biomolecular, pero sólo decidieron estar en cuarentena, pues son asintomáticos…



La verdad es que nadie está exento de contagiarse y lo mismo ha pasado con funcionarios públicos, que con exnotarios, abogados, que incluso siguen atendiendo audiencias en juzgados pese a ser positivos o empleados del sector privado, el coronavirus no distingue a nadie…



Esperemos que este exhorto adicional para evitar la movilidad sea bien recibido y que atiendan todos, los jóvenes y los no tan jóvenes , para que los contagios no vayan en aumento…





Municipio y estado a focalizar brotes en Piedras Negras



Antes de que se convierta en un problema mayor, el alcalde Claudio Bres y el director general de Comunicación Social, Fernando Gutiérrez, se reunieron hoy para la presentación del programa de georreferenciación de casos Covid-19, en donde se busca focalizar cada caso y con ello detectar de manera pronta si son casos repetitivos en un sector específico…



Se refiere a un programa de seguimiento puntual de casos, donde un equipo de 60 personas del estado y municipio ubican a los nuevos casos y les dan seguimiento durante la cuarentena para que tengan la atención correcta y no sólo eso, sino que además no se salgan de los protocolos para evitar rebrotes de la enfermedad…



Este programa ya se aplicó en Monclova con éxito, en donde Fernando Gutiérrez estuvo muy pegado a todo el seguimiento y también ya está en operación en Ciudad Acuña, por lo que se analizó la conveniencia y se decidió aplicarlo en Piedras Negras…