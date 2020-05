02 Mayo 2020 02:34:00

Eagle Pass, miedo a abrir, miedo a salir

Ayer comenzó en Eagle Pass el ejercicio inicial para el retorno poco a poco de una nueva normalidad para el sector comercio y los negocios no esenciales…



El alcalde Luis Sifuentes comentó sobre todas las restricciones con las que se podrá operar y que deberán ser vigiladas y muy tomadas en cuenta por los comerciantes para que no surja un brote extraordinario y deba regresarse al cierre…



De todas formas no estuvo nada concurrido el sector comercio, la gente desconfía, tiene miedo, es precavida y primero sin duda analizará qué medidas tiene cada negocio para ver si asiste o no, como es el caso de aquellos con áreas comunes con los restaurantes, teatros o cines…



De cualquier forma es un comienzo y será gradual la apertura total, pues por ejemplo en el Mall de Las Águilas solo abrieron seis negocios, es decir, pocos muy pocos se animaron a enfrentar costos de operación adicionales a los que ya tienen y que son pesados. 38 negocios no abrieron ayer viernes…



Habrá que ver cuánto demora la población en tener confianza para salir y cuánto los negocios en tener confianza en abrir…



Claudio Bres se reúne con Luis Sifuentes



Ni duda cabe que económica y comercialmente, las ciudades fronterizas coexisten, son codependientes y por ello es que ayer, en el inicio de esta nueva normalidad, el alcalde Claudio Bres no se podía quedar rezagado y asistió a una reunión con el alcalde Luis Sifuentes en la vecina ciudad texana para ver cómo es que abrirán y el papel de la autoridad en ello…



Explicó que es importante esa comunicación entre ambas autoridades para ver qué sigue y cómo es que se realizará esta acción de apertura…



Ni cómo negar que de nada sirve que abran los comercios de Eagle Pass si para los mexicanos los puentes y el cruce sigue negado, cerrado el paso, pues del sur del río Bravo son el 85 por ciento de los clientes de la mayoría de los negocios de esa ciudad…



Por ello, habrá que ver cómo es que se vislumbra una posible apertura y entonces también del lado mexicano comenzar a pensar y analizar cuándo y cómo se abrirán los negocios…



De Eagle Pass hacia Piedras Negras el paso sigue abierto, pero las autoridades norteamericanas emiten de manera constante recomendaciones y alertas a sus ciudadanos para los cruces hacia nuestro país…



Rassini amplía su paro técnico, pero lista para retorno



En Rassini, una de las empresas más importantes y de mayor tiempo operando de manera permanente en Piedras Negras, se decidió de acuerdo a las condiciones del mercado y la evolución de la pandemia del Covid-19, que se ampliaría hasta el 17 de mayo el paro técnico de sus tres mil trabajadores…



La empresa se mantiene a la expectativa en los mercados de Estados Unidos, las armadoras, que son sus clientes principales y una vez que abran ellas acá al sur del Bravo Rassini está lista para arrancar…



Podría ser hasta el 17 de mayo, pero igual una cuestión de clasificación de industria esencial podría provocar el retorno antes de tiempo…



Esto mismo lo viven muchas más empresas, pero en especial aquellas que están directamente relacionadas con la industria automotriz…



Por ello las reuniones constantes de autoridades con presidentes de Canacintra como César Muñoz; de Canaco, Carlos González y del sector manufacturero, Blanca Tavares…



Semana a semana es más la presión social que hay en muchas familias por el paro técnico de todos los sectores, industria, comercio, manufactura, sistemas financieros no esenciales, sector informal y conforme pasan los días la preocupación crece…



Tres casos de COVID en Piedras Negras



Esta semana se prendió de nuevo la alerta en materia de Salud en Piedras Negras cuando se registraron tres casos positivos de Covid-19, mismos que según las autoridades de la Secretaría de Salud están relacionados con la mujer de 44 años, que falleciera esta semana en la ciudad por causa de esta enfermedad…



Se trata de una menor de 13 años y dos adultos hombres de 57 y de ahí la importancia que ha señalado el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Uno de la Secretaría de Salud de que se deban de realizar la toma de muestras para examinar si padecen y la conveniencia de que se detecten los casos de manera oportuna y evitar contagios masivos…



Si el pico de la pandemia será esta próxima semana, hoy más que nunca debemos de tener precaución en todos los sentidos y acatar la sana distancia y los cuidados de higiene…