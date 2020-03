04 Marzo 2020 03:10:00

Efectúan protesta

Buen día. La membresía del Grupo Verde de la Sección 147 del Sindicato Democrático ejerció protesta la tarde de ayer frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, o sea el Ministerio Público nicho de la impunidad e imparable injusticia típico y clásico en el régimen priista.



Al igual que todos los martes, se congregaron trabajadores de diversos departamentos de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México en el sitio denominado El Huizache enclavado por Prolongación Juárez.



Ahí acordaron realizar la marcha en dirección hacia el Ministerio Público incluso llevaban cartulinas con consignas de destitución de un comandante de la FGE, o por lo menos que lo reubiquen en otra parte por su conducta agresiva y de alto riesgo para la ciudadanía.El antecedente es que la noche del viernes antepasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal instalaron un retén por bulevar Pape al sur de la ciudad, y ahí se produjo un incidente con Ismael Leija Escalante dirigente del Sindicato Democrático que iba a bordo con el comisionado Rosemberg Falcón, dicen que a ambos les apuntaron con arma de alto poder.



Queja interpuesta



El lunes 24 de febrero expusieron el caso ante Rodrigo Chaires, delegado de la FGE, y al día siguiente ante el Poder Ejecutivo en Saltillo, pero no pasó, ni pasará absolutamente nada, así las cosas.



Dicen que había niños asustados cuyos padres también estaban atorados, pero de nada sirve colocar denuncia, si de todas formas no hacen nada, y si a ellos no les hacen caso, pues mucho menos a un simple y humilde mortal por eso a veces los policías matan cristianos y luego salen con que repelieron la agresión.



Otra vez el PT



Morena irá en alianza con el PT en las elecciones del próximo 7 de junio para renovar el Congreso del Estado, por eso los verdaderos morenistas dicen estar enfadados porque argumentan que el PT es un partido fantasma que ni estructura tiene, pero que les asignan las candidaturas. El elección de los candidatos por mayoría relativa, mientras que los plurinominales por una rifita, de acuerdo a la convocatoria.



Morena Coahuila emitió ayer la convocatoria dirigida a su militancia interesada en participar en el proceso interno para elegir candidatos a diputaciones locales rumbo a las elecciones del 7 de junio, y establece que a través de encuesta serán electos los abanderados en el caso del principio de mayoría relativa, y mediante insaculación para las de representación plurinominal, la redacción fue elaborada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que preside Alfonso Ramírez Cuellar.



Esperando el out 27



En la escapada para alcanzar la meta que permita asegurar butacas en el Consejo de Administración de Altos Hornos de México, la carrera aún no termina entre los interesados en fusionarse o comprar la emblemática siderúrgica local. La nube que ensombrece la ruta son las concesiones de las minas de carbón y fierro.



Grupo Villacero con la estafeta al frente parece haber dejado muy atrás, bastante lejos a los coreanos de Posco, ambos son los únicos sobrevivientes de la competencia que inició con siete participantes. Un tercero, los chinos de Baosteel se retiraron por el coronavirus que infectó la negociación, pero analistas prevén que en breve habrá punto final al proceso.-



La firma del regiomontano Julio César Villarreal es capaz desde producir un clavo hasta aceros especiales con tecnología última generación de protección extrema y peso mínimo para blindar con placa y lámina de alta resistencia y dureza vehículos automotrices; le llaman placa balística porque está a prueba de proyectiles de arma de fuego, ellos lideran la contienda.



El acero balístico se aplica en autos enfocados a la sociedad civil, transporte de valores, unidades militares, puertas y puertas. Villacero es una súper potencia siderúrgica que en sus múltiples unidades produce también lámina rolada en caliente, tubería, lámina y placa atiderrapante, y lámina rolada en frío.



Hasta mañana