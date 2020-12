01 Diciembre 2020 04:10:00

El 21 viene bien

El 21 viene bien



En lo que fue su mensaje político, dirigido a los coahuilenses, Miguel Ángel Riquelme dio a su Tercer Informe de actividades un sentido reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud, de quienes, dijo, Coahuila está de pie, gracias a ellos.



Precisamente, a la mitad del camino de su Gobierno, no dejó lugar a dudas de que, lo que sigue para la entidad, viene bien, viene mejor y en unidad, en trabajo conjunto “cabemos todos”.



De cara a un 2021 sumamente crítico a los temas financieros, se mostró con confianza y se comprometió a mantener el equilibrio entre inversiones y acciones en materias de salud, seguridad y economía, piezas fundamentales, aseguró, para avanzar en el desarrollo.



‘¿Cuándo te entrego?’



Saludaba el gobernador Riquelme a los asistentes al Informe, camino a la tribuna para dirigir su mensaje, cuando se encontraron de frente Emilio de Hoyos Montemayor y Eduardo Olmos Castro. El primero, de UDC, presidente de la Junta de Gobierno; el segundo, del PRI, diputado electo y futuro líder del Congreso estatal.



El encuentro fue cordial y hasta hubo tiempo para la broma: “Tú dime cuándo te entrego las llaves”, dijo De Hoyos a Olmos, quien agradeció el gesto con una sonrisa.



Llegó tarde



Si Jorge Zermeño Infante pretendía pasar desapercibido en el evento en el que el gobernador Riquelme presentó su Tercer Informe de Gobierno, no lo consiguió y quedó muy lejos de lograrlo.



Para empezar, el Alcalde de Torreón llegó tarde, con el argumento de que un banco de niebla en la carretera lo retrasó, y para colmo quiso entrar sin cubrebocas a la sede del Congreso estatal, pero justo antes de pasar el filtro sanitario, un elemento de la Policía del Estado lo convenció de que se lo colocara.



Los de la reelección



Por cierto, entre los invitados al informe no estuvieron todos los alcaldes y a lo mejor por ello se notó que, entre los presentes, estuvieron los principales impulsores de la elección concurrente o doble reelección, como los panistas Julio Long, de San Juan de Sabinas, y Alfredo Paredes, de Monclova; el udecista de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez; el panista Jorge Zermeño, de Torreón y el priista Manolo Jiménez, de Saltillo. La presencia de este grupo de alcaldes, para más de uno es claro mensaje de lo que está por venir. Veremos.



Buena organización



El que cumplió al pie de la letra las instrucciones del Gobernador Riquelme, es el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, quien tuvo a su cargo la coordinación con el Congreso del Estado para llevar a buen puerto el Tercer Informe de Gobierno.



Además de cumplir con las medidas sanitarias requeridas, Chema Fraustro organizó, a pie de nota, nos aseguran, cada uno de los detalles para este evento, en el que el Gobernador pudo informar, sin contratiempo alguno, los resultados de su Administración. Una misión más cumplida por parte de Chema Fraustro, nos aseguran.



Nuevo presidente



Hubo encuentro de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, y eligieron como presidente a Jorge Manuel César Gómez, director general de Coahuila Radio.



El organismo, que agrupa a los medios públicos del país, forma parte del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, cuyo presidente, Gabriel Torres Espinosa, envió sus felicitaciones al coahuilense.



Expertos con la reelección



En un hecho sin precedentes, el Tribunal Electoral local, que preside Sergio Díaz, pidió a los Amigos de la Corte, expertos en materia electoral y de derechos electorales, su opinión acerca de la posible reelección de alcaldes en Coahuila.



Resulta que el tema va más allá de una controversia constitucional, pues aborda aspectos de derechos humanos y el derecho a votar y ser votado.



Además, se tiene el antecedente de Nayarit, en donde hubo alcaldes de siete años, por que se espera que se tenga una resolución favorable, ya que los expertos internacionales de también consideraron que los alcaldes tienen derecho a un segundo periodo. Veremos.



Anda desatado



¿Qué le pasa a Leopoldo Santillán, para más señas delegado o representante del IMSS en Coahuila? Hay versiones de que el médico originario del Estado de México pretende desarticular subdelegaciones, como la de Monclova, no por intereses laborales o de salud, sino por cuestiones políticas.



No se sabe si desde la Dirección nacional, o desde la oficina que encabeza Reyes Flores Hurtado lleguen las órdenes para Santillán, quien pretende dar de baja a personal médico y funcionarios de las subdelegaciones que se la rifaron desde el inicio de la contingencia por la pandemia, aun a costa de poner en riesgo su vida.