23 Marzo 2019 04:10:00

El abrazo y los migrantes en Eagle Pass

EL QUE CONCLUYE SU PERIODO AL frente de los ganaderos de Coahuila es el acuñense Olegario Ramón Losoya…



LUEGO DE ESTE, SU segundo período al frente de los destinos de esta importante asociación empresarial, Ramón Losoya decidió ya no continuar o intentar por un período más ante los proyectos personales que tiene en el corto plazo, pero sin duda que se dio un gran avance con el gremio pese a las condiciones en las que se operó durante el último año…



SERÁ MUY IMPORTANTE que quien dirija a partir de hoy los destinos comprenda la problemática y la necesidad de la gestión de recursos para programas preponderantes para el sector ganadero del estado y que con ello no se pierda el estatus zoosanitario que se ha logrado a base de mucho trabajo y mucha coordinación con los gobiernos estatal y federal…



SIN DUDA ES LAMENTABLE que el Gobierno federal haya decidido que se suspenda parte del presupuesto para el sector, pero hay que seguir trabajando en esto y que quienes queden al frente sean gestores reales y eficientes para que se mantengan los apoyos y el presupuesto para proyectos preponderantes…



III



MáS QUE CONTENTO ANDA el comisario de Seguridad Pública, Luis Humberto García, luego de que sus muchachos se apuntaron dos buenos tinos en su desempeño laboral ayer y que dieron trabajo para retirar de circulación a cinco presuntos distribuidores de sustancias prohibidas…



UNO DE ELLOS FUE cuestión de suerte y aplicación de la ley…



Y ES QUE OFICIALES de Seguridad Pública Municipal realizaban un rondín frente a Soriana sobre avenida Mendoza Berrueto y repentinamente un auto se pasó un semáforo en rojo y, como debe ser, los patrulleros le ordenaron frenar y en lugar de sólo aplicarle la infracción por faltas al reglamento de tránsito, algo les llamó la atención a los uniformados y al revisar el auto compacto se encontraron con 27 kilos de mariguana…



NI INTENTO DE SOBORNO NI mordida, ni mucho menos “arreglo”, todo fue como lo marcan los protocolos de detención, infracción y revisión, por lo que debe reconocerse con una estrellita a los policías municipales…



OTRO CASO SIMILAR O parecido se dio en la colonia Presidentes, donde atraparon a un vendedor de droga con más de 500 dosis…



ESTO QUIERE DECIR QUE los policías se aplican, hacen su chamba y además están atentos a situaciones extraordinarias….



III



EL DIRECTOR DE OBRAS PúBLICAS, el charro Anselmo Elizondo, tendrá mucha chamba en las próximas semanas, pues deberá sin duda de hacer una evaluación de la estructura de la alberca olímpica o Centro Acuático de Piedras Negras…



Y ES QUE DESDE hace unas semanas el inmueble comenzó a presentar cuarteaduras, pero no de esas superficiales, de las que son por cambios bruscos de clima, sino que se trata de fallas o cuarteaduras que llegan en casos a más de un centímetro y que pasa de lado a lado de pared desde la base hasta el techo…



ES UNA OBRA DE 120 millones de pesos que demoró varios años su construcción y que al final se debe revisar que no represente riesgo para que el daño aumente…



MUCHO PEOR SERíA QUE la cuarteadura llegara a la alberca, sea esta la fosa de clavados o la olímpica y entonces sí, se cerraría este importante centro de entrenamiento y deporte para cientos de jóvenes y niños…



LAS CUARTEADURAS PREOCUPAN y ojalá que hasta Obras Públicas del estado tome cartas en el asunto porque la obra se hizo con dineros estatales, federales y de la ciudad…



III



EL ABRAZO DE LA AMISTAD se dio en medio de un gran ambiente con la participación del alcalde de Eagle Pass, Ramsey English Cantú y del de Piedras Negras, Claudio Bres…



EL MENSAJE SE CENTRó POR parte de Ramsey en el tema del manejo de la caravana migrante, de cómo las autoridades del lado mexicano se preocuparon por que ese fenómeno no afectara la buena relación entre ambas fronteras…



EL ALCALDE DE PIEDRAS NEGRAS por su parte se centró en la prioridad de que el comercio y las comunicaciones entre ambas ciudades mejoren, que no se vean afectadas por esta problemática migrante, pero sobre todo que se piense a futuro y se mejore todo lo posible…