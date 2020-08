09 Agosto 2020 04:10:00

El amigo ‘Tato’ Castro

Luchó por más de dos semanas contra el Covid-19 en el área especial del Hospital Muguerza en la colonia Obispado de Monterrey, 16 días ‘‘Tato’’ Castro se esforzó por salir adelante de esta enfermedad, tan difícil, tan severa y que a tanta gente ya cercana a nosotros nos ha arrebatado en estos casi cinco meses de pandemia…



El consejero, el del apoyo y el análisis, quien era su brazo derecho del alcalde Claudio Bres, hizo su máximo esfuerzo para salir adelante, pero su salud ya no resistió y ayer por la mañana partió de entre nosotros…



Su familia siempre estuvo ahí al pendiente, buscando lo necesario y en comunicación con los médicos para los tratamientos, pero las complicaciones que surgieron apenas el jueves terminaron por agravar su condición y por ello ya los médicos no pudieron hacer más…



Alrededor de las 11 de la mañana, por varios minutos el ulular de sirenas de patrullas de la Policía y Tránsito, así como de máquinas de Bomberos de Piedras Negras, le rindieron un pequeño homenaje, un reconocimiento a quien los apoyaba, los orientaba y atendía sus problemáticas…



Será probablemente mañana en la mañana cuando se realice un homenaje como se merece afuera de la Presidencia Municipal, claro, una vez cumplidos los protocolos que forzosamente se deben atender en estos momentos…





La salud y los giros negros



Varios de los negocios y giros negros o de diversión nocturna hoy se encuentran en una disyuntiva sobre continuar a la espera de la autorización bajo mejora en condiciones de salud y pandemia, o definitivamente cerrar y esperar nuevos tiempos para hacer negocios…



Son decenas de establecimientos, entre discotecas, salones de fiesta, grupos musicales, incluso hasta los payasos y comediantes, todos ellos han tenido que hacer una pausa en su actividad y subsistir de otro oficio…



Esta semana será crucial en la reunión del Subcomité de Salud para empezar a analizar qué es lo que viene para estos negocios…



La realidad es que Piedras Negras se encuentra al frente como ciudad con más casos activos de Covid-19, una cifra alta de fallecimientos con más de 60 personas que han perdido la batalla ante la enfermedad y eso será factor determinante para ver qué se hará al respecto…



Los restauranteros esperan que prospere la solicitud de que el horario se amplíe, pero eso está por verse si consideramos que tampoco el negocio ha reactivado en estos dos meses de nueva apertura…



Javier Beráin ha explicado este fin de semana que se ve una recuperación en lo industrial y comercial, ojalá que esa tendencia siga para que con ello también se afiance el gasto no sólo en el sector de la salud, sino ya en todos los sectores…





Sacerdotes y COVID



No sólo sacerdotes de la diócesis fronteriza de Piedras Negras han resultado positivos a coronavirus, sino también ministros religiosos como del Centro de Alabanza, lo que ha obligado a replantear si es necesario que las iglesias estén abiertas y sus dirigentes oficien misas presenciales…



En la diócesis son 10 sacerdotes que han resultado positivos al Covid-19 y son de todas las regiones, es decir, de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Cinco Manantiales y de la Región Carbonífera, lo que ha obligado incluso en algunos casos al obispo Alonso Garza Treviño a cerrar templos o suspender eventos, misas y confirmaciones…



Aunque los casos de los sacerdotes no han ido acompañados de brotes en sus comunidades católicas, sí causa preocupación, pues al menos la mitad de los párrocos aún permanecen con el padecimiento y eso obliga a atender el asunto, no hay que olvidar que ya han fallecido dos padres por esta enfermedad y que por ello no se puede relajar el asunto o insistir en que las misas se realicen sí o sí...





Jericó al quite en el problema de agua



Luego de la problemática que se vive en gran parte de los Cinco Manantiales por la escasez de agua y el agotamiento de los pozos de profundidad media, desde esta semana con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha comenzado a perforar de nueva cuenta para acceder a nuevos mantos acuíferos y que la población no sufra por escasez de agua en plena canícula…



En su gira más reciente por Zaragoza y Morelos el gobernador hizo encargo especial al secretario Jericó Abramo Masso para atender esa situación y por ello es que ya hay una respuesta rápida al tema…



El agua es un bien esencial y ha castigado con una sequía severa los últimos años a esta región, la cual ahora ha visto disminuir las capacidades de extracción de sus mantos, por ello es que con estos nuevos pozos se podrán atender las necesidades de miles de familias de los manantiales…