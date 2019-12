02 Diciembre 2019 04:10:00

El apoyo a Villa Unión

QUIENES SE DIJERON LISTOS PARA cumplir con el pago de aguinaldos fue el sector industrial y maquilador quienes en conjunto provocarán una derrama económica superior a los 200 millones de pesos en Piedras Negras…



TANTO EL PRESIDENTE DE LOS industriales, agrupados en Canacintra, Carlos López Macario y la del INDEX, Blanca Tavares, están ciertos en señalar que el plazo es el 20 de diciembre, pero la mayoría de las más de 50 empresas de estos ramos cumplirán mucho antes de esa fecha con el derecho de sus más de 50 mil trabajadores…



ESO CREARá UNA DERRAMA económica muy importante que le dará un impulso adicional al comercio de nuestra ciudad y la región y provocará la generación temporal de empleo para este cierre de año…



AUNQUE LA PERSPECTIVA PARA el resto del estado no es del todo halagadora para el primer trimestre del próximo año, habrá que ver cómo es que Piedras Negras y la zona fronteriza sortea este temporal, pues aquí las condiciones son distintas y ninguna actividad tiene un concentrado de influencia económica como ocurre en la Región Centro y Sureste del estado…



III

DONDE ESTÁN DE FIESTA y contentos con los proyectos del municipio y el estado dentro del programa Vamos a Michas es en la colonia Tecnológico, pero sobre todo los feligreses católicos de Catedral Mártires de Cristo Rey…



YA SE INICIó POR parte del municipio la obra del parque Catedral donde se incluirá un espacio recreativo además de estacionamientos para dar cabida a las actividades que regularmente se realizan en esa zona…



ESPEREMOS QUE LOS VECINOS no se apropien de los cajones, porque si eso sucede de poco servirán 74 lugares de estacionamientos si ahí los habitantes tienen 4 y hasta 5 autos por hogar…

O QUE DE PLANO no se le ocurra al concesionario de los estacionómetros el pedirle al municipio que le dé oportunidad de colocar un medio centenar de parquímetros en esa zona para alivianar sus ingresos…



LO QUE SÍ ES QUE el proyecto está bien diseñado y que será de gran beneficio a esta zona que por años tuvo este espacio como un predio más en donde la mayoría de los asistentes a misa lo usaban para estacionarse los domingos y días de gran concurrencia…



MONSEÑOR PEPE VALDÉS y el señor Obispo Alonso Gerardo Garza Treviño de los más agradecidos con la obra que deberá estar lista en dos meses máximo…



III

DONDE COMENZARáN MAÑANA A trabajar desde primera hora es en el edificio de la Presidencia Municipal de Villa Unión, que gobierna la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe…



Y ES QUE LA PROMESA el sábado en que el gobernador estuvo ahí horas, pocas horas después del tremendo incidente violento, dejó en claro que no va a dejar sola a la población de Villa Unión y que apoyará en todo…



EL GOBERNADOR HA SIDO CLARO y ayer a la zona arribaron contingentes de Guardia Nacional para fortalecer aún más los operativos que se presentan en el sector y que la tranquilidad retorne…



LA RESPUESTA DEL ESTADO y sus cuerpos de seguridad ha sido clara, contundente, por eso es que además de responder con apoyo se hará en lo material…



LAS FAMILIAS DE LOS oficiales de Bomberos y Protección Civil fallecidos sin duda que serán apoyadas tanto por el ayuntamiento como por el Gobierno del Estado, donde ya se hacen cargo de contactar a los familiares para conocer los detalles de lo que se requiere y por supuesto también a las familias de los 10 policías, cuatro fallecidos y seis heridos que enfrentaron esta emboscada de manera valiente…



III

DONDE PARECE QUE NO hubo mucha alegría fue en el sector nogalero del norte de Coahuila, donde además de que un intermediario se puso a pagar con cheques de “hule” en Jiménez, afectando a varios productores, también el precio estuvo más que castigado rondando los 55 pesos para el producto de buena calidad…



LOS APOYOS ESTUVIERON A TIEMPO, los productores cuidaron la cosecha y sobre todo la calidad, pero el mercado sigue deprimido luego de que los brokers que se tenían para surtir a Estados Unidos y China terminaron en conflicto y se fueron a comprar el producto a otro continente…



EL SECRETARIO DE DESARROLLO rural del estado José Luis “el Chapo” Flores, ha sido claro en los apoyos y entregas pese al recorte que se dio del presupuesto federal por eso es que los nogaleros no se pueden quejar…