23 Febrero 2019 04:10:00

El atractivo

Para algunos priístas el atractivo para el proceso electoral de las alcaldías es que los acepten en Morena.



De ahí pues que el ex alcalde de Ciudad Frontera, Jesús Ríos Alvarado, presuma que ya está amarrado con la candidatura.



Militantes de Morena desconocen de dónde sacó la idea el ex edil, porque a los de a pie no les han informado nada.



Hace apenas unos días, después del 14 de febrero, la esposa de Ríos Alvarado, Bella Alemán, organizó una reunión para celebrar el Día del Amor y la Amistad.



A decir de los invitados, la fiesta fue para ir amarrando y arrimando a algunos descarriados del grupo del ex alcalde.



Entre los presentes estuvo Héctor Santos, ex tesorero de la administración de Chuy.



Héctor García, ex regidor el año pasado con Florencio Siller. José Ramos García, actual jefe policiaco en la Ciudad del Riel.



A Ríos Alvarado se le metió la idea de que quiere la candidatura por Morena y ya lo dio por hecho.



Tema aparte tiene que ser los que se le están descarriando a Florencio Siller, alcalde de Ciudad Frontera.



Y es que llamó la atención de José Ramos García, que se supone es el director de Seguridad Pública y hasta presume el nombramiento.



Ramos era el subdirector pero ante el conflicto que tuvo Juan José Castilla con unos migrantes lo habrían cesado y le dieron dos meses para que saliera por la puerta de enfrente.



A pesar de que es funcionario municipal, el que dice ser el director de la corporación, empezó a hacer amarres con Jesús Ríos.



Otro caso es el de Héctor García que estaba en el rebaño de Lencho y ya está buscando nuevos horizontes.



Andrés Manuel López Obrador amaneció de buenas y con ganas de apoyar a la industria mexicana.



El interés de los de Coahuila era que el Presidente anunciara la imposición del arancel al acero extranjero.



No se ha dicho como tal, pero ya se tiene la promesa de que van a apoyarlos.



En Altos Hornos echaron las campanas al vuelo y frenaron el reajuste que tenían proyectado en caso de que no hubiera salvaguarda.



Tan de buenas amaneció el Presidente que hasta le va a conseguir una visa humanitaria a la señora madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que pueda ir a visitarlo a la cárcel.



Bien y mal hicieron los policías municipales en el caso del líder de taxistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel.



Bien porque no pueden dejar que alguien esté por encima de la ley. Si el cetemista infringió el reglamento los uniformados cumplieron con su trabajo.



Y su trabajo era sólo remitirlo a la Comandancia y ya.



Mal por los policías que se excedieron en el uso de la fuerza.



Como vulgarmente se dice, los costalearon para poder someterlo, algo innecesario para un hombre de la edad de Javier.



El mensaje en el PRI de Saltillo fue más o menos así: “El PRI es y será el partido donde caben todos. Recuperemos la fe de esta parte de la sociedad que se deslumbró ante la posibilidad de un cambio”



Y empezaron a surgir los cuestionamientos sobre todo de los que no tienen cabida, de los que están en la banca esperando que los tomen en cuenta, que les abran un espacio los mismos de siempre.



Rodrigo Fuentes llamó a recuperar la confianza de la sociedad, lo más difícil que les tocará hacer.