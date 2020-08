20 Agosto 2020 04:10:00

El azote del coronavirus en PN – Epass

Cuando se disponen a retornar a clases virtuales y en línea, pero a retornar a clases, el Covid de nueva cuenta se hace presente de manera más que manifiesta con 243 casos positivos y nueve fallecimientos entre Eagle Pass y Piedras Negras, cifra que es para preocuparse pero sobre todo para señalar que algo no está haciéndose bien de parte de la población para frenar la movilidad y con ello la ola de contagios…



Se registran tan solo en esta frontera que tiene una población apenas cercana a los 300 mil habitantes una cifra de casos Covid similar a las que registra todo Coahuila, con 10 veces más población que esta zona, lo que habla de que algo no estamos haciendo bien en la frontera…



Aunque la decisión es difícil, la realidad que se tiene es que la movilidad fronteriza es un factor para que la enfermedad no se frene y esa movilidad se presenta por causas de empleo o económicas, pero también por diversión, pues miles de personas viajan de Texas a Coahuila cada fin de semana para divertirse y para pernoctar en el lado mexicano porque es más barata la vida…



Pero esa movilidad es la que ha causado ese acelere por momentos de la pandemia y por ello el alcalde Luis Sifuentes deberá de proponer algo y del lado mexicano la Secretaría de Salud a través del médicos, Alejandro Moscoso, para poner freno a los contagios…



Riesgo para población vulnerable



Donde la Secretaría de Salud ha reforzado su vigilancia y que también debería de readecuar sus lineamientos de trabajo, es en los asilos y orfanatos de la Región Norte…



Luego de que en el asilo Luz y Esperanza se registraran 16 casos de Covid entre trabajadores y ancianitos ahí atendidos, hoy lo que queda no sólo es el sanitizar y mantener limpio el lugar, así como atender a los que dieron positivo a Covid-19, sino también aplicar regulación a los que ahí laboran, pues es muy común que trabajadores de asilos o voluntarios de los mismos tengan un segundo empleo para complementarse, pero en ese empleo se están expuestos a contraer el Covid-19 y de ahí transmitirlo a los internos del asilo…



Algo así deberá de aplicar el médico Guillermo Herrera de la Jurisdicción Sanitaria Dos en los asilos y orfanatos e igual para los de la zona de Piedras Negras a cargo de la Jurisdicción Uno, para que no sólo haya un brote como el de Luz y Esperanza, sino que ese contagio no vaya a traer consecuencias mortales a quienes ahí conviven…



No pueden esperar a que surja otro brote como el de esta semana en Zaragoza para poner manos en ese tema, pues las consecuencias podrían ser catastróficas para la salud de éstos…



Recuperación del sector maquilador



Donde ya se observa una recuperación palpable de la actividad económica es en el sector manufacturero de Piedras Negras, esto luego de que varias maquiladoras están ya en franco proceso para robustecer sus plantas como es el caso de Lear y Fujikura…



La presidenta del Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación, Blanca Tabares, ha sido reservada en el tema de explicar la situación del sector pero éste ya se observa con mucha más dinámica y sobre todo con contratación de personal…



Eso habla de que una reactivación importante en el sector y sobre todo que las armadoras de Estados Unidos ya alcanzan un nivel de necesidades rumbo a la normalidad y con ello también jalan a todos sus proveedores hacia arriba…



Los colegios privados y la pandemia



A nivel estatal los colegios y escuelas privadas sufrieron una desbandada de alumnos por el tema de la pandemia, pues muchos padres de familia analizaron la conveniencia y el costo de seguir pagando una educación privada si la educación era a distancia y con el antecedente de ser poco viable en cuanto a sus resultados…



Ante ello los padres ahora solicitan un espacio en el sector público y las filas en el exterior del profesor Arón Rodríguez de Lara, de la Dirección de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación se tornan interminables durante esta semana previa al arranque de clases…



La cuestión será ver si hay cupo primero en la que los padres quieren que sus hijos ingresen y luego cuáles son las opciones y eso provocará sin duda roces ahí en la oficina estatal…



Si hay cupo, además es educación virtual, pero en algún momento retornarán a las aulas y es ahí en donde el sistema deberá, físicamente, tener la capacidad de alumnos aceptados. Veremos y diremos…