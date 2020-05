11 Mayo 2020 04:10:00

El Bartlett de Coahuila

“Un privilegio en tiempos de pandemia”, escribió el periodista Luis Carlos Plata en su Mosaico de Egos del domingo en las páginas editoriales de los periódicos Zócalo. Se refirió al negociazo de 35.1 millones de pesos que a través de dos contratos y en solo 9 meses, en plena contingencia por coronavirus, recibió una empresa vinculada al Alcalde de Torreón, el panista Jorge Zermeño Infante, con el pretexto de manejar el acarreo de escombros.



Uno de los socios de Vértice de La Laguna, es Vicente Valles Villarreal, yerno de Eduardo Sáenz Herrera, director de Servicios Públicos del Gobierno local y uno de los funcionarios más cercanos del alcalde Zermeño, quien además, si no autorizó, por lo menos debió estar al tanto y darle visto bueno a la adjudicación directa de los contratos.



Ante el señalamiento periodístico, en segunda entrega, los focos de alarma se encendieron en la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Flores Mier, y en la Auditoría Superior, de Armando Plata Sandoval.





No puede con YouTube



Andrés Manuel López Obrador se quiso poner romántico este 10 de mayo y lanzó por YouTube un mensaje de felicitación por el Día de las Madres, pero el gusto le duró poco pues la plataforma eliminó la publicación luego de advertir que no cubrió las regalías correspondientes de una canción de Juan Gabriel, con la que acompañó los parabienes para las “mamis”.



Algo queda claro en esto: que YouTube no perdona, ni siquiera al Presidente de México de los 30 millones de votos.





Van por Feminicidio



La Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara, va por el delito de feminicidio en contra de los dos “Luis” detenidos y señalados como presuntos responsables del triple asesinato en Torreón en perjuicio de las hermanas Pérez, dos de ellas enfermeras y una más empleada administrativa en distintas instancias del IMSS en la Región Laguna.



Con el caso resuelto y los presuntos responsables detenidos en menos de 24 horas desde los hechos que cimbraron a la Comarca Lagunera, la Fiscalía General espera buenos resultados en la audiencia inicial que se desarrollará este lunes en el Centro de Justicia Penal de Torreón.





Hospitales Covid



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece este lunes en Piedras Negras. Junto al alcalde Claudio Bres Garza, arrancará semana con los trabajos del Subcomité Regional de Salud para evaluar las acciones de combate a la pandemia y el avance de los proyectos que la contingencia originó, como el aumento de camas y de insumos en los hospitales regionales y los convertidos a hospitales Covid.



En el caso de la Región Norte, ante la eventual multiplicación en el número de casos de contagio, la idea es que el nuevo Hospital General del ISSSTE, el cual está prácticamente por abrir, se utilice para recibir a pacientes Covid, como en Saltillo ocurre con el Hospital Oncológico. Se preguntará cómo llevar a la especialización a un hospital general, si la nueva infraestructura no tiene, por ejemplo, ventiladores para pacientes, y la respuesta es que la Secretaría de Salud se anticipó y cuenta con dichos aparatos.





Reabrir la economía



Por cierto, Piedras Negras y la Región Norte o Fronteriza, se van a convertir en el primer territorio de Coahuila en que se evalúe en forma la reactivación económica. Aprovechando la vuelta, el Gobernador se reunirá con el alcalde Bres y empresarios de aquella zona para revisar los ejes rectores prioritarios para la reactivación, así como los protocolos y tiempos correspondientes.



Ojo, de acuerdo con los enterados, lo anterior no significa que las empresas se vayan a abrir mañana; más bien la idea es que tanto autoridades como empresas estén preparadas para liberar poco a poco las restricciones, siempre y cuando el comportamiento de la emergencia sanitaria en cada región lo permita.



Lo interesante es que Coahuila se prepara para la reactivación y le anticipamos que los planes del Gobierno estatal es reabrir algunas plantas de la industria automotriz a partir del 18 de mayo.





Tribunal Constitucional en línea



En punto del mediodía de este lunes, el Tribunal Constitucional local sesionará para resolver el juicio que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Hugo Morales, promovió en contra el decreto del Ejecutivo por reducir la movilidad.



Es el primer juicio en línea que en la historia de Coahuila y de México se lleva por este tema, en donde participaron, incluso con opiniones “amicus curiae” más de 10 expertos y activistas de derechos humanos, locales, nacionales e internacionales.



La sentencia también sentará precedentes, pues dejará en claro a la ciudadanía y a las autoridades el alcance de la libertad de circular en estos momentos de mayor propagación del coronavirus.





Con la Segob



El que estuvo con Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, fue el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor. El encuentro fue de manera virtual y sirvió para darle seguimiento a las recientes reformas legales, en las que se involucró a las legislaturas locales, de las leyes sobre violencia de género.



Esta semana el también coordinador de la bancada de Unidad Democrática dará cuenta a sus colegas sobre el resultado de la reunión con doña Olga, pero de entrada es un hecho que las leyes estatales en la materia se van a emparejar con las federales.