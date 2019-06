18 Junio 2019 04:09:00

El Bernardo sigue lucrando

P ara los amigos –si los hay entre panistas– he de decirles que tienen un expresidente que se quiere perpetuar... ahora resulta que Bernardo “Transales”, está en la lista de los abogados que defienden al “pediatra”... ese que a Chuy le dará lata.



A bogados tienen ambos, y cada uno es de distintos bandos... pero quisiera llamar la atención del panismo en general... “la sentencia definitiva está en la sala superior, y no en la regional”.



N o me olvido del tema central; Bernardo hoy se adhiere a la lista del tribunal; a esa que los actuarios, irían a notificar... ¡Abran los ojos panistas! Bernardo quiere estar en las listas...