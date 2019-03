16 Marzo 2019 03:10:00

El billete pa’ Monclova

EL BILLETE PA’ MONCLOVA Y la grilla para lo que sigue, partida doble la del alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, del que se supo fue en comitiva de alcaldes al CEN del PAN pero también busco respuesta a proyectos presentados a la Federación.



LE FUE TAN BIEN QUE asegura que los proyectos de drenaje pluvial en el bulevar Pape, la segunda parte de la colonia Las Flores y los libramientos, uno que pasa por el Mall Paseo Monclova, quedaron validados.



SI LOS CÁLCULOS NO LE fallan las obras empezarán a más tardar a mitad de año, parte del compromiso de infraestructura en la que participan el Estado y el Municipio.



DE LA RESPUESTA A LA grilla política aún no se sabe si Marko Cortez, como dirigente nacional del PAN, deje de meter mano para dejar en la dirigencia estatal a Chuy de León o le dará entrada a Mario Dávila, está por verse.



LES DIO LA RAZÓN A la comitiva de panistas la Región Centro, pero quién cree en la palabra de un políticos.



SI DE CONFIANZA SE TRATA, en la Región Carbonífera tendrán que encenderle veladora e hincársele a todos los San Morenos, prietos o azulados para que se agilice la compra de carbón por la CFE.



LA PALABRA DEL DELEGADO DEL Gobierno Federal, Reyes Flores, es que pronto se solucionará; el presidente de la República, Andrés Manuel López, resolvió lo del acero, así intervendrá por ellos.



EL ASUNTO ES QUE EL tiempo pasa y pedirle paciencias a las familias que dependen del carbón no es fácil, sobre todo porque los del nuevo Gobierno vienen y dan esperanzas pero no hay nada en concreto y se pone “carbón”.



EL COBRÓN DE ANDRÉS SÁENZ, el jefe de Padrones en Recaudación de Rentas en la Región Centro, empezó a incomodar a los deudores que lo acusan de intimidación.



DE POR SÍ PAGAR VOLUNTARIAMENTE impuestos no le agrada al ciudadano, ahora que les cobren o exijan el pago vencido, pues menos.



SÁENZ SÓLO CUMPLE SU ENCOMIENDA, ahora más que nuca el Gobierno Estatal y Municipal pide, reclama y exige el pago de impuestos, porque AMLO les cerró la llave del presupuesto federal.



VALE MÁS QUE JUAN PUEBLO se acostumbre porque al cobro de impuestos estatales no tardan en sumarse los inspectores del Municipio a cobrar Predial, Uso de Suelo, permisos, aplicación de infracciones, multas, etc, etc.



VA EN SERIO, NO DIJO ni cómo ni qué castigo pero Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC, reprochó los llamados “packs” con determinación, anuncia cero tolerancia, falta ver qué hace..



PRIMERA VEZ QUE SE OYE tajante al Rector, el tema resulta bastante escabroso para la imagen de la máxima casa de estudios envuelta en la exhibición y comercialización de fotos o videos íntimos de universitarias.



YA ESTUVIERA, COMO BUEN LÍDER defensor de su alumnado y la universidad, aplicando reglas, supervisando docentes o encabezando la demanda de investigación ante la Policía Cibernética, caiga quien caiga, sean empleados o alumnos los involucrados.



POR LO PRONTO, EL SECRETARIO Técnico de la Facultad de Jurisprudencia está separado de su cargo mientras se investiga, en una de esas salen con que no hubo nada ni nadie, fueron calumnias y difamación… y no hay delito qué seguir.



EN LA CARRERA GUBERNAMENTAL POR el PAN va Marcelo Torres Cofiño, dejando que los asuntos de renovación de la dirigencia se definan emprende “giras legislativas y de acercamiento”.



EL ÚNICO QUE SE VISUALIZA por el PAN, nadie apuesta que se vaya anotar oootra vez Memo Anaya aunque se habla de aún alcaldes en turno, que dicen también se impulsan y palomean entre ellos.